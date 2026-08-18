El juez que estuvo en el Mundial 2026 como árbitro VAR, tendrá su estreno en el Superclásico este domingo.

El Superclásico 200 entre Colo Colo y Universidad de Chile comienza a tomar forma y ya tiene árbitro confirmado. Según informó Radio ADN, la Comisión de Árbitros escogió a Juan Lara para impartir justicia en el esperado duelo de este domingo.

El encuentro se disputaráen el Estadio Nacional, por la fecha 20 de la Liga de Primera, en un partido que puede ser clave para la lucha por el título. Los Albos llegan como líder exclusivo del campeonato con 46 puntos, mientras que los azules marchan a 10 unidades de distancia.

Este domingo es el Superclásico 200 entre Colo Colo y Universidad de Chile

Juan Lara tendrá su primer Superclásico

Para el árbitro será una jornada especial, ya que nunca ha dirigido un Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Lara viene de participar en el Mundial 2026, donde fue el único árbitro chileno presente y cumplió funciones como juez VAR.

En la actual temporada, además, solo ha dirigido una vez a Colo Colo. Fue en la segunda fecha, cuando los albos enfrentaron a Everton en el Estadio Monumental.

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En aquel compromiso, Lara expulsó a Cristopher Barrera por una fuerte entrada sobre Francisco Marchant. Ahora tendrá un desafío completamente distinto, dirigir la edición número 200 del Superclásico y en medio de una lucha por el campeonato que promete máxima tensión.

El superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está programado para este domingo 23 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nacional.

En resumen…