Pinigol participa del programa Fiebre de Canto, donde antes pasó el goleador de Colo Colo bajo el programa Fiebre de Baile. Le dedicó sorpresivos dichos.

En la semana donde U de Chile animará un Superclásico ante Colo Colo en cancha, en TV Mauricio Pinilla también da que hablar. El ex futbolista debutó en el programa Fiebre de Canto, dando a conocer una desconocida faceta.

Con micrófono en mano, Pinigol abrió su corazón y habló de todo. Lo primero, confesó por qué decidió tomar la propuesta de pararse en un escenario a cantar, tal como lo hizo antes Esteban Paredes en el baile.

“Me gusta el canto y nunca he estado en un programa de concursos. Hice de todo en televisión ya, cultura, mundiales, panamericanos, conducción de programas de TV, radio, matinales… Y dije: ‘Este es mi momento'”, dijo al medio Página 7.

Pinilla y su relación con Esteban Paredes

A la hora de ser consultado sobre Esteban Paredes, quien meses antes también pasó por el escenario de Chilevisión (en Fiebre de Baile), Mauricio Pinilla lo llenó de elogios. Lejos de la rivalidad en cancha, el ex azul destacó el desplante del ídolo de Colo Colo.

¿Cuál de los dos es mejor? Pinigol dijo a modo de broma que “Pinilla cantando toda la vida. Paredes lo hizo bien y lo feliccito, me cae muy bien, tenemos una gran relación y es una gran persona”.

“Él (Esteban Paredes) es un crack futbolísticamente y tener la personalidad para ponerse a bailar no es fácil tampoco. A mí me gusta cantar, soy cantante de asado, karaoke y eso me gusta”, cerró.

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El goleador histórico del fútbol chileno tuvo que retirarse antes de tiempo del programa Fiebre de Baile, por problemas de salud. Por su parte, Mauricio Pinilla recién inicia su ruta bajo el espacio Fiebre de Canto.