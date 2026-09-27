Ya tienen día y hora oficial los duelos del Cacique ante Deportes Puerto Montt. Hincha deberán cambiar rápidamente de canal la TV, con acción de Norteamérica.

Colo Colo ya tiene rival confirmado para cuartos de final de Copa Chile. Se trata de Deportes Puerto Montt, quien dio el batacazo venciendo a Ñublense y ya alista el duelo ante los albos.

Desde la Federación ya hicieron pública la programación de la llave y rápidamente se encendieron las alertas. Es que tanto el duelo de ida y el de vuelta se jugarán el mismo día en que la selección chilena disputará sus amistosos.

Si bien el horario en Norteamérica da la facilidad de que la Roja jugará de noche sus amistosos contra Estados Unidos y México, los partidos del Cacique se jugarán minutos antes de esos duelos. Así se hizo oficial en la ANFP.

Programación de Colo Colo y la selección chilena

Todo comenzará este martes 29 de septiembre, cuando Colo Colo visite a Deportes Puerto Montt, en el duelo de ida de cuartos de final de Copa Chile. Minutos más tarde lo hará Chile ante Estados Unidos, en Norteamérica. Lo mismo sucederá una semana más tarde.

Martes 29 de septiembre

Puerto Montt vs Colo Colo 18.00 horas Copa Chile



Estados Unidos vs Chile 21.00 horas Amistoso internacional



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Martes 6 de octubre

Colo Colo vs Puerto Montt 20.30 horas Copa Chile



México vs Chile 23.30 horas Amistoso internacional



El elenco de los delfines ya dispuso a la venta las entradas para el partido de ida ante Colo Colo. Llama la atención lo elevado del precio para conseguir los tickets, siendo de $28.750 el valor de la galería visita.

Para dichos duelos, los albos no podrán contar con sus seleccionados nacionales, quienes justamente minutos más tarde jugarán por Chile. Ahí figuran Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Felipe Méndez y Leandro Hernández.