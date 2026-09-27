El atacante Yastin Navarro tuvo la llave de los loínos para vencer al Decano y quedar como líderes de la tabla en la Primera B, pero no quiere saber nada de festejos.

Cobreloa tuvo que batallar mucho para poder vulnerar a Santiago Wanderers en un duelo que tuvo tintes de decisivo en la Primera B. De hecho, el Decano quedó con dos jugadores menos. Primero, por la expulsión tonta que recibió Dylan Portilla por un pelotazo a un rival tendido en el piso frente al juez.

El segundo que recibió la tarjeta roja por parte de Fernando Véjar fue Martín Villarroel, quien le cometió una vistosa falta a Gustavo Gotti cuando ya tenía una amonestación. A pesar de eso, el cuadro naranja no tuvo nada fácil la misión para conseguir el 1-0.

De hecho, fue un triunfo postrero gracias a una promesa del club: Yastin Navarro, quien en los 86 minutos reemplazó a Cristian Insaurralde. Eso ocurrió casi inmediatamente después de la expulsión de Diego García que dejó el partido 10 contra nueve en el césped del estadio Zorros del Desierto.

Yastin Navarro convirtió su primer gol como profesional. Y vaya en qué momento. (Pedro Tapia/Photosport).

Navarro aprovechó una muy buena descarga de Lucas Cornejo. Y con un potente remate raso, venció la resistencia de Bayron Martínez, quien había sido figura para sostener el cero en el arco del Decano. “Siento mucha felicidad, hace rato quería convertir”, afirmó el atacante en TNT Sports.

Lucas Cornejo persigue a Yastin Navarro para gritar con él el tanto del triunfo ante el Decano. (Pedro Tapia/Photosport).

“Y qué mejor que en un estadio lleno y un partido súper importante. Esto es grupal, nosotros trabajamos toda la semana para conseguir los puntos. Estamos en la recta final y lo sabemos”, manifestó el oriundo de Peñaflor, quien tiene 18 años.

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Yastin Navarro no quiere saber de celebraciones tras la victoria ante Santiago Wanderers, pues la meta que tiene el plantel de Cobreloa no está lograda todavía en la Primera B. “Lo tomo con mucha tranquilidad, con la confianza que me tiene el grupo. Hay que seguir trabajando”, dijo el joven nacido en Peñaflor.

“Todavía no hay celebración, quiero festejar a fin de año cuando estemos en primera. Doy vuelta la página rápido y trabajo para que me toque nuevamente en la semana”, manifestó Navarro. El siguiente desafío liguero de los loínos será como visitante contra Deportes Temuco el 3 de octubre.

Yastin Navarro enfrenta la marca de Cristóbal Villarroel, quien fue situado como lateral derecho tras la expulsión de su hermano Martín. (Pedro Tapia/Photosport).

La periodista Francisca Vargas también le consultó al extremo izquierdo qué le pidió Mario Salas antes de su ingreso. “Que recorriera toda la banda, que corriera mucho porque el partido estaba de ida y vuelta. Me pudo quedar la pelota ahí”, sentenció Yastin Navarro. Y quiere más…

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