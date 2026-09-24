El Comandante tuvo elogiosas palabras para su antecesor en la dirección técnica de los loínos, que este sábado 26 de septiembre recibirán al Decano en un duelo que puede ser definitorio en la Primera B.

Mario Salas fue el escogido por la directiva de Cobreloa para tomar el mando del equipo luego del despido de César Bravo. A pesar de que el cuadro naranja marcha en el 2° lugar de la tabla en la Primera B, la plana mayor definió un cambio de entrenador.

En ese contexto, el Comandante ya tuvo su estreno: fue en la caída por 2-1 frente a Coquimbo Unido en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile. Eso sí, Salas y su staff deben afinar detalles para el debut en la división de plata. Un partido con tintes de final.

Los Zorros del Desierto recibirán a Santiago Wanderers en Calama en un duelo que puede ser definitorio para el título. “Tiene que ver, para profundizar en otros momentos, con metodologías de trabajo, formas de entregar un mensaje y liderar”, introdujo Salas en una conferencia de prensa conjunta con Gustavo Gotti y dos representantes del Decano: Francisco Palladino y Cristóbal Ponce.

Mario Salas ya tuvo su primer partido en Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

“Es el gran desafío que tenemos como cuerpo técnico. Que en un corto tiempo podamos plasmar lo que queremos en el campo de juego. Y eso es una mejora cualitativa en situaciones futbolísticas”, añadió Salas, quien en 2025 dirigió a Deportes Temuco y estuvo en el paro hasta que surgió esta oportunidad.

Fue entonces que aludió directamente a quien lo precedió. “Como lo hizo César antes, creo que son muy pocas las cosas que hay que mejorar o cambiar. El equipo venía haciendo un buen campeonato”, reconoció el otrora volante central de Colo Colo, Everton de Viña del Mar y Unión Española.

César Bravo fue despedido en Cobreloa tras el empate sin goles vs Deportes Antofagasta. (Diego Martin/Photosport).

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Mario Salas elogia el trabajo de César Bravo en Cobreloa mientras prepara duelo vs Wanderers

Mario Salas sabe que no es necesario modificar muchas cosas de lo que hacía Cobreloa bajo la batuta de César Bravo. Y tiene claro, junto a su staff, que lo primordial es acercar al plantel a sus fortalezas. “En este corto tiempo debemos ser lo suficientemente inteligentes para no generar dudas ni incertidumbres”, aseguró el Comandante.

“Solamente seguridad y confianza a los jugadores en los que se está haciendo. Se ha hecho, los conceptos y las ideas están claros”, insistió Salas, quien también dirigió a Ñublense y Magallanes en el último tiempo. Y abordó directamente este cotejo ante los Caturros.

Marcelo Rosemblat, Mario Salas y Patricio Lira en el cuerpo técnico de Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

El DT de los loínos manifestó que “es un buen partido, motivante y estimulante para poder plasmar algo que venimos haciendo en este corto tiempo”. Aquel encuentro se disputará el sábado 26 de septiembre a contar de las 15 horas en el estadio Zorros del Desierto.

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