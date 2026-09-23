El estratego de los aurinegros quedó conforme por la victoria de su equipo ante los loínos en el estadio Zorros del Desierto y además valoró la presencia juvenil que tanto el Barbón como el cuadro local dispusieron en la ida de la Copa Chile.

Hernán Caputto quedó muy contento por el triunfo que Coquimbo Unido firmó ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto. Su equipo sacó ventaja de 2-1 en los octavos de final de ida de la Copa Chile. Y tuvo un motivo más que importante para sonreír.

“Sin duda que conforme. Venir a este reducto, jugamos con 13-14 jugadores de cada. jugadores jóvenes. Ythans (Blanco) hizo el gol, me pone muy contento, es un cabro de 16-17 años”, aseguró sobre el juvenil que anotó el tanto de la victoria de los Piratas.

Blanco aprovechó un preciso centro de Cristián Zavala desde la banda derecha para vencer la resistencia del golero Diego Tapia. “Jugamos con otro de 16 años en cancha. 17, 18, 19, 20. Me pone muy contento. Los jóvenes tienen capacidad en la medida que uno le da confianza”, manifestó el DT aurinegro.

Ythans Blanco celebra el gol que convirtió tras el centro de Cristián Zavala. (Pedro Tapia/Photosport).

Tiene razón y experiencia en eso. Caputto fue DT de la selección chilena Sub 17 antes de comenzar su camino a nivel profesional. “Ellos pueden lograr sus capacidades. Vinimos a buscar el triunfo, se notó desde un inicio. Ambos equipos jugamos con formaciones alternativas y jóvenes, eso es bueno para el fútbol chileno. Fuimos justos ganadores”, aseguró.

Vale decir, que haya tanto talento joven en partidos importantes como una llave de octavos de final es importante para todo el balompié nacional. Además de Ythans Blanco, tuvo minutos el defensor central Joshua Arancibia. Y el delantero Dixon Pereira, mientras que en Cobreloa estuvo el atacante Camilo Orellana, autor del gol naranja. Y Agustín Quezada junto a Yastin Navarro, dos promesas más de la cantera loína.

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Caputto le desea lo mejor a Mario Salas y Cobreloa tras la victoria de Coquimbo Unido

Para Coquimbo Unido no es fácil vencer a Cobreloa en Calama y Hernán Caputto lo sabía. Aunque prefirió no hacerse del mérito que implica salir victorioso de una cancha tan complicada. “Los jugadores siempre son lo más importante. Uno trata de que ellos puedan romper paradigmas”, manifestó el otrora golero.

Hernán Caputto tuvo una jornada positiva en el Zorros del Desierto. (Pedro Tapia/Photosport).

“Generar posibilidades y que tengan la oportunidad de jugar. Me pone contento por el esfuerzo de los jugadores, los resultados venían siendo un poco esquivos con nosotros. Era normal por el desgaste del primer semestre”, apuntó Caputto tras la racha negativa que encadenó el Barbón en la Liga de Primera.

Y prosiguió con su análisis. “Pusimos un equipo con muchas ganas, eso denota el hambre de los jugadores y las oportunidades que aprovechan. Estamos a pocos días de jugar con Colo Colo después de ese partido”, afirmó Caputto antes de analizar la revancha ante los naranjas.

Marcelo Rosemblat, Mario Salas y Patricio Lira, parte del staff técnico del Comandante en Cobreloa. Falta el preparador de arqueros Javier Rodríguez. (Pedro Tapia/Photosport).

“Cobreloa tiene la fecha antes. Primero le deseo lo mejor a Mario y Marcelo (Rosemblat), su PF. Ojalá les vaya muy bien contra Santiago Wanderers, esta es una plaza extraordinaria. Saludé a Mario, sé de su proposición. Ojalá tenga un buen fin de semana”, aseveró Caputto, quien quiere ver a los naranjas celebrar ante el Decano este 26 de septiembre.

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