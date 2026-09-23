El ex entrenador de la selección chilena estaba en la mira del narcotraficante más famoso de la historia.

El fútbol muchas veces no queda ajeno a los problemas de los países. Es lo que estuvo muy cerca de sufrir Ricardo Gareca en Colombia, en la época de horror de Pablo Escobar.

Mientras el Tigre brillaba en América de Cali en la década de 1980, Escobar formaba un imperio de la droga en base a asesinatos y el sufrimiento de todo un país. Por esas situaciones en que la vida supera a la ficción, casi sus caminos se cruzan producto de una fatalidad.

Gareca en la lista negra de Escobar

¿Cómo es que Ricardo Gareca estuvo en la mira de Pablo Escobar? Si bien el Patrón del Mal era hincha de Independiente de Medellín, él y su cartel “invertían dinero” en Atlético Nacional. El mayor rival de estos en esa época, era América de Cali, donde era figura el Tigre.

Así como los Verdolagas estaban ligados al narcotráfico, los Diablos Rojos no se quedaban atrás. Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela, los capos del Cartel de Cali y mayores enemigos de Escobar, eran los jefes del club donde jugaba Gareca.

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“Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar. Sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del Patrón salvó a Ricardo Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se les contempló colocarles un carro bomba, ya que el Cártel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo”, indicó el sicario de Escobar, Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”, a El Popular de Perú en 2018.

Ricardo Gareca, quien hoy vive una naciente carrera como influencer, conversó con Olé en Argentina y se refirió al hecho que pudo ser asesinado. “¿Si estuve en la lista negra de Pablo Escobar? Yo no sabía nada. Recién me entero de esto una vez que sale la serie. Es que era una época en la cual nosotros no veíamos nada, estaba muy tapado todo“, aseguró el ex entrenador de la selección chilena.

Pese a los prejuicios que hay sobre la vida en tierra cafetera en el auge del narcotráfico, el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín, Gareca aseguró que jamás vivió un hecho peligroso en esa época. “Nunca en mi etapa de jugador pasó algo; nadie me amenazó ni me hizo pasar un momento difícil en Colombia“, cerró el ex delantero.

Gareca en su época de delantero de América de Cali. Imagen: Archivo

Ricardo Gareca militó entre 1985 y 1989 en América de Cali. Jugó las finales de Copa Libertadores de 1985, 1986 y 1987, perdiendo las tres ante Argentinos Juniors, River Plate y Peñarol, respectivamente. Atlético Nacional, el equipo apoyado por el Cartel de Medellín, terminó ganando el torneo de clubes más importante de América en 1989, siendo el primer equipo colombiano en hacerlo.