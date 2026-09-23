El ex líder de la Garra Blanca recriminó lo ocurrido en el Estadio Nacional y le dio su receta al ministro de Seguridad para tomar medidas.

Colo Colo igualó 0-0 ante Audax Italiano, en partido válido por Copa Chile. Pero lamentablemente, el centro de atención fue en las galerías, donde barristas albos se enfrentaron entre sí en graves incidentes.

Con palos y golpes, integrantes de la barra protagonizaron nuevamente actos violentos, lo que trajo rápidos coletazos. Es ahí donde aparece uno que por años comandó la Garra Blanca y hoy está al frente del Team Patriota: Pancho Malo.

De nombre Francisco Muñoz, el seguidor de la ultraderecha publicó un mensaje para el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Ahí da su receta para que no se repitan hechos de violencia en la barra colocolina.

Pancho Malo reacciona a los incidentes en Colo Colo

Mediante su cuenta de la red social X, Pancho Malo dio su plan para erradicar los actos de violencia en barristas de Colo Colo. Aludió directamente al ministro de Seguridad del mandato de José Antonio Kast.

Foto: X / Photosport.

“Estimado ministro Martín Arrau, los graves hechos de violencia en el Estadio Nacional, ocurridos el día de hoy (ayer), son parte de una interna que vive la Garra-Blanca”, explicó el ex “garrero”.

Según Francisco Muñoz, hay solución para la problemática en la barra de Colo Colo, diciéndole al ministro de Seguridad que “le aconsejo buscar orientación especifica en esta materia, para que el Gobierno tome medidas preventivas necesarias y evitar una tragedia”.

Photosport

“El Plan Estadio Seguro, es el mejor ejemplo de políticas publicas mal diseñadas”, cerró. Así, una de las voces republicanas vuelve a hacer noticia en el ámbito del fútbol, destapando la interna de la Garra Blanca y los incidentes en Colo Colo.