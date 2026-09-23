El argentino Patricio Graff destacó el desempeño del atacante en su primera titularidad desde que regresó al país y apuntó a su poca continuidad en el pasado.

En el empate sin goles ante Colo Colo por Copa Chile, se dio la primera titularidad del delantero Damián Pizarro con la camiseta del Audax Italiano, una situación que no se daba desde el 10 de marzo de este año, cuando jugaba por Racing.

El atacante de 21 años fue de la partida en el duelo que se jugó en el Estadio Nacional y estuvo en cancha durante 72 minutos, donde tuvo un mano a mano que perdió con Arturo Vidal, y salió bajo un mar de pifias por parte de la hinchada alba.

Quien salió en defensa de Pizarro fue su entrenador en Audax, Patricio Graff, que en conferencia de prensa destacó el esfuerzo que hizo en cancha el delantero ante Colo Colo donde hizo hincapié en la poca continuidad que arrastraba el ‘9’.

ver también ¡No despega! Damián Pizarro se va pifiado por la hinchada de Audax Italiano ante Colo Colo

En Audax blindan a Damián Pizarro tras pifias de Colo Colo

“Damián tuvo un trabajo muy arduo, muy difícil, por momentos estaba solo contra los tres centrales de Colo Colo. Él no venía compitiendo tan seguido y se hace muy complejo cuando uno pierde esa actividad del fin de semana”, fue lo primero que explicó el estratega argentino.

Sobre lo más destacable de la participación de Pizarro en cancha, Graff sostuvo que “no solamente hizo un trabajo con la pelota, sino también con la presión. Presionó bien, luchó, trabajó de espalda, jugó con valor y tuvo oportunidades. Quedé contento por los minutos que jugó”.

Desde su vuelta al país para jugar en Audax Italiano, entre Liga de Primera y Copa Chile, el delantero disputó un total de 150 minutos en seis juegos, uno como titular, donde no registra goles, asistencias ni amonestaciones. Tiene contrato hasta junio del 2027.

¿Cuándo se juega la revancha?

El duelo de vuelta entre Colo Colo y los itálicos por los octavos de final en Copa Chile se disputará este viernes 25 de septiembre desde las 20:00 horas.

En síntesis