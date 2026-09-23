Arturo Vidal le ganó la pulseada a Damián Pizarro en una acción donde el oficio adquirido en su carrera fue más que el ímpetu que tiene la juventud.

Arturo Vidal fue uno de los jugadores que apadrinó a Damián Pizarro cuando llegó a Colo Colo en el 2024. “Mi niño” le decía constantemente y subía publicaciones compartiendo junto al delantero.

Dos años después, el fútbol los enfrentó en una cancha como rivales, tras la vuelta que se ha dado el delantero y que hoy lo tiene jugando en Audax Italiano.

No solamente eso: al minuto 59 del aburrido encuentro entre itálicos y albos por Copa Chile hubo una de las jugadas más interesantes, cuando se enfrentaron en un mano a mano a campo abierto.

A pesar de la juventud y la potencia que tiene, el ariete no pudo superar al King, que mostró toda su jerarquía para robarle una pelota que pudo significar al ex Udinese irse solo contra Eduardo Villanueva.

“Vidal le miró las piernas y le quitó la pelota”

Gonzalo Fouillioux, quien estaba comentando el partido, supo valorar la jugada realizado por el líbero de Colo Colo al analizar con mucho sentido futbolístico lo que hizo al esperarlo hasta el momento justo.

Vidal junto a Damián Pizarro en Colo Colo

“Qué bien Vidal”, fue lo primero que señaló, mientras su compañero Patricio Barrera complementaba “un aplauso para la reacción de Vidal”.

“Cómo suplir con lectura de juego la velocidad que ha ido perdiendo con el tiempo, porque tenía la iniciativa Damián, tenía metros, tenía espacio. Le miró las piernas y le robó la pelota“, detalló luego Fouillioux.

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“Lo esperó y nunca le presentó la ventaja de la jugada, porque retardó y en el momento oportuno fue y robó. Cuando se le había mostrado, le ataca la pelota”, complementó la idea.

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El viernes, en el Estadio Nacional, tendrán la posibilidad de tener una revancha cuando se enfrenten desde las 20 horas en el encuentro de vuelta por el paso a los cuartos de final.