Desde que volvió a Chile para recuperar su forma futbolística, ni siquiera es capaz de jugar un tiempo completo. Incluso ya ni es considerado por Patricio Graff.

Este domingo, en el encuentro que Colo Colo enfrentará al Audax Italiano en el Estadio Monumental por la jornada 21 en Liga de Primera, puede producirse el reencuentro del delantero Damián Pizarro con el equipo que lo vio nacer y lanzó al estrellato.

Pasaron dos años desde su venta al Udinese italiano, que pagó US$3.8 millones de dólares por el 70 por ciento de su pase, y lamentablemente su rendimiento se fue a pique. Sin encontrar espacio en Friuli, fracasó estrepitósamente en sus pasos por Le Havre y Racing.

En busca de volver a su mejor nivel, Pizarro fue cedido al Audax hasta junio del 2027, pero su nivel está muy lejos de las expectativas, tanto así que es duda hasta último momento si es que siquiera estará en la citación ante Colo Colo en Macul.

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El preocupante calvario de Damián Pizarro en Audax

Fue el 29 de julio de este año que el cuadro de La Florida anunció en sus canales oficiales la llegada del ex albo, dos días después hizo su debut con la maglia verde al jugar los últimos 23 minutos en la victoria por 1-0 ante Universidad de Concepción como visita.

La jornada siguiente, Pizarro ingresó en los 83′ para el empate de Audax por 2-2 ante Ñublense. Posteriormente estuvo en cancha 14 minutos en la igualdad con Everton por 1-1 en Viña del Mar. Tras ello, el técnico Patricio Graff no lo hizo ingresar en la paridad sin goles con La Calera.

Por todo lo anterior, la proyección para que el ‘9’ vea acción ante Colo Colo son mínimas, tanto así que incluso ni siquiera entraría en la consideración. Pero si tomamos en cuenta la importancia que tiene este duelo, habrá que ver si confiarán en él.

¿Cuándo se juega este duelo?

Por la jornada 21 en Liga de Primera, Audax Italiano visita a Colo Colo en el Estadio Monumental, este domingo 30 de agosto desde las 17:30 horas.

En síntesis