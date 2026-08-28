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Mientras Matías Dituro sufre insólito error, Lucas Cepeda aporta con asistencia en el Elche

El elenco dirigido por Martín Anselmi sufrió una nueva caída en LaLiga y es colista en el arranque de temporada.

Por Felipe Pavez Farías

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Cepeda y Dituro tuvieron un partido de dulce y agraz en LaLiga
© Getty ImageCepeda y Dituro tuvieron un partido de dulce y agraz en LaLiga

Un partido de dulce y agraz vivieron los chilenos del Elche. Esto debido a que durante la jornada del viernes cayeron por 3-2 ante el Racing del Santander y quedan en peligrosa zona en el arranque de temporada. 

El partido comenzó con el insólito error de Matías Dituro. El experimentado portero en su intento por tomar el balón con las manos, fue anticipado por el marroquí Yassir Zabiri y con el arco a su merced anotó el primero a los 15’. 

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El tema es que el argentino nacionalizado chileno no pudo meterse en el partido y lo pagó caro el Elche. Al 21’ otra vez Zabiri se anotó en el marcador. La guinda de la torta para el que marroquí que fue campeón del Mundial Sub 20 en Chile, llegó en el 36’: con volea anotó su triplete. 

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Lo que fue también con complicidad de Dituro que en su intento por sacar atajar el balón que iba al medio del arco, terminó con la pelota y él dentro de su propia meta. 

Lucas Cepeda lideró el intento de remontada del Elche

Con el marcador en contra, Martín Anselmi se tiró sus últimas cartas y mandó a la cancha a Lucas Cepeda por Facundo Bounanotte en el 70’. 

Con solo 20 minutos, el ex Colo Colo logró cambiarle la cara al Elche en el Estadio El Sardinero. Primero en el 78’ juntó las marcas y habilitó a Buba Sangaré que con potente remate marcó el primer descuento. 

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Luego al siguiente minuto inició la jugada que terminó con el cabezazo de Fer Niño para poner el segundo. Incluso sobre el cierre Cepeda generó la chance para igualar el marcador, pero no logró la hazaña. De está forma la historia se sentenció por 3-2 para los locales. 

Así las cosas, el Elche queda ubicado 18° con tres partidos disputados y solo un punto en la tabla. Escenario que puede ser aún peor ya que Real Sociedad y Athletic, que no tienen unidades, aún deben disputar su encuentro por la tercera fecha. Por lo que puede terminar la jornada como colista. 

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