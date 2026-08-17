El delantero chileno estuvo en cancha los últimos 30 minutos en la igualdad que conquistó el equipo de Martín Anselmi en su primer juego de la campaña.

En el cierre de la primera fecha de la temporada 2026-27 de La Liga en España, le tocó el turno de estrenarse al segundo futbolista chileno que milita en este torneo, como es el delantero Lucas Cepeda que con Elche visitó al ascendido Deportivo La Coruña.

Tal como ocurrió mayormente en el primer semestre de este año, el porteño comenzó el encuentro en el banco de suplentes, a diferencia del arquero Matías Dituro que fue titular y recibió el primer gol del encuentro por parte del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (21′).

Al minuto 60, el técnico argentino de Elche, Martín Anselmi, dispuso del ingreso de Cepeda en reemplazo del portugués Martim Neto. Desde su ingreso se estacionó por el sector derecho del ataque y se hizo cargo de las pelotas detenidas.

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El aporte de Cepeda en empate de Elche

A los 75′ vino un tiro de esquina por la derecha para los albiverdes, el ex Colo Colo lo ejecutó cortó al primer palo, que provocó un despeje displicente de la defensa local, eso lo aprovechó Gonzalo Villar por izquierda para centrar a la cabeza de Marc Aguado y así poner el 1-1.

Durante su presencia en la cancha, Anselmi ubicó a Cepeda en su puesto natural de extremo por derecha; sin embargo, la defensa de La Coruña le impidió tener espacios para avanzar y cuando los tuvo en busca de rematar, no se atrevió a disparar.

De todas formas, Elche suma su primer punto de la temporada con esta paridad y volverá a la acción, por la fecha 2 de La Liga, este domingo 23 de agosto cuando reciba en el Estadio Martínez Valero nada menos que al último campeón Barcelona, a las 15:30 horas (de Chile).

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En síntesis

El delantero Lucas Cepeda sumó sus primeros minutos en el empate de Elche en La Liga .

sumó sus primeros minutos en el empate de en . El exjugador de Colo Colo ingresó a los 60′ en el duelo disputado ante Deportivo La Coruña .

ingresó a los 60′ en el duelo disputado ante . El extremo nacional participó en la jugada del gol del empate tras ejecutar un tiro de esquina.