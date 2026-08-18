Más de USD 23 millones: El pozo de indemnizaciones que acumula Jorge Sampaoli

El casildense no se pudo afianzar en el elenco cordobés y ahora sufre un nuevo fracaso en su carrera como adiestrador.

Jorge Sampaoli sufre un nuevo revés en su carrera como entrenador. El campeón de la Copa América ahora sufrió una nueva goleada en el fútbol argentino y decidió cortar por lo sano: dejó la banca de Talleres de Córdoba. Lo que implica el crecimiento de su pozo de indemnizaciones.

El inicio de campaña para el casildense empezó mal. Derrota por 1-0 ante Newells de visitante. Luego de local la cosa no cambió: caída por 3-1 ante Vélez y con Diego Valdés como figura. Sampaoli no bajó los brazos y logró su primer triunfo el 3 de agosto con goleada por 4-0 sobre Platense.

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El contundente triunfo ilusionó a los hinchas con el regreso a lo grande de don Sampa. Pero no fue así: caída por 3-0 ante Lanús de local y ahora 3-1 frente a Gimansia y Esgrima de Mendoza. Derrota que produjo el quiebre definitivo entre el DT y el plantel.

Por lo mismo este miércoles el medio DSports informó que Jorge Sampaoli decidió dar un paso al costado, poniendo así fin a su 17° etapa como adiestrador. La que quedará marcada como una de las peores con solo un 20% de efectividad.

Las indemnizaciones que acumula Jorge Sampaoli: Supera los 23 millones de dólares

La salida de Jorge Sampaoli de Talleres deja entrever una polémica situación que enfrenta el adiestrador que supo ser campeón de la Copa América con Chile y la Copa Sudamericana con la U.

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Es que de ninguno de los últimos clubes ha logrado irse de buena forma y acumula un pozo más que considerable en puras indemnizaciones. Desde la selección chilena se fue con dos millones de dólares tras haber acusado ser rehén de la ANFP.

Luego de Argentina el monto bordea el millón y medio tras el fracaso del Mundial 2018. En Santos terminó su contrato en 2019 tras 38 partidos y recibió 800 mil dólares.

Posteriormente en Sevilla tampoco logró su mejor faceta y se fue con 9 millones al bolsillo. Tras ello, en Flamengo sumó dos millones, en el Stade Rennes de Francia fueron seis millones, y Atlético Mineiro un millón. En total son 23 millones, y dicha cifra podría incrementarse luego de su salida de Talleres. Por lo que resta conocer cuál fue el acuerdo con la dirigencia ya que había firmado por 18 meses.