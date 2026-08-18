El casildense no ha conseguido buenos resultados y la dirigencia de la T estaría pensando en sacarlo del cargo

Jorge Sampaoli parece haber extraviado la brújula como entrenador y sigue sin lograr encontrar el rumbo. Esta vez es en Talleres de Córdoba donde lo pasa mal, con posibilidad de salir.

Desde que salió de Olympique de Marsella en 2022, tras una buena campaña en Francia, clasificando a la Champions League, la carrera del casildense se ha ido a pique. Ha ido de fracaso en fracaso y está cerca de sumar un nuevo tropiezos en la banca.

Pésimo de Sampaoli en Talleres

El pasado 10 de junio fue presentado Jorge Sampaoli como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba. Había mucha expectativa, ya que por primera vez iba a dirigir en Primera División de su país, país que lo mira de reojo por los malos resultados que obtuvo con la selección de Argentina entre 2017 y 2018.

Luego de cinco partidos el saldo es pésimo: 4 derrotas y 1 triunfo. La última caída fue ante Gimnasia de Mendoza por 3-1, donde por momentos a Sampaoli se le vio muy afectado, ya que el equipo parece no encontrar el rumbo. Son los colistas del Grupo A con 3 puntos.

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Una vez que terminó el partido, Jorge Sampaoli decidió suspender la conferencia de prensa y no dar declaraciones al salir del estadio. Su semblante era demoledor, sin ánimo de nada. Si bien lleva poco, los malos resultados y su actitud parece anticiparse a una salida.

La dirigencia de Talleres de Córdoba se reunirá con el campeón de Copa América con Chile durante esta jornada. De acuerdo a TyC Sports, el casildense hablará con el presidente, Andrés Fassi, y juntos decidirán el futuro, donde una opción es su despido. El DT tiene contrato hasta diciembre del 2027, por lo que tendrían que indemnizarlo.

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En las próximas hora se definirá la continuidad de Jorge Sampaoli en la T. Lo cierto, es que ha salido de mala manera de todas sus últimas aventuras: Sevilla (2023), Flamengo (2023), Stade Rennes (2025) y Atlético Mineiro (2026). Difícil panorama para el ganador de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile.