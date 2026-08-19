El exentrenador de Colo Colo y Universidad Católica fue contactado por la T cordobesa, donde Sampa está en la cuerda floja. Y justo en ese contexto, el capitán del Rey de Copas le pegó un firme raspacachos... ¡sin nombrarlo!

Luego de la cuarta derrota en cinco partidos, Jorge Sampaoli presentó la renuncia a Talleres de Córdoba y de inmediato se reportó en Argentina que la T se puso en contacto con el entorno de Gustavo Quinteros. Eso sí, con el correr de las horas el panorama se aclaró.

Aunque de manera difusa: el dueño y presidente del elenco cordobés, Andrés Fassi, decidió no aceptar la determinación de Sampaoli. Así las cosas, el casildense seguirá en su cargo al menos hasta el duelo frente a Rosario Central. “La continuidad es un hecho”, afirmó el periodista Nacho Castellano en su cuenta de X.

Eso sí, el citado comunicador se animó a dar un veredicto respeto al panorama del exentrenador de Universidad de Chile, el Sevilla de España y Atlético Mineiro de Brasil. “A mi criterio, esto es seguir prolongando la agonía”, lanzó Castellano en la exred social del pajarito.

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En medio de todo este contexto, el nombre de Gustavo Quinteros ya asomó en el horizonte de Talleres. Esto a pesar de que el exdirector técnico de Colo Colo y Universidad Católica fue recientemente despedido de Independiente de Avellaneda.

Gustavo Quinteros fue echado del Rojo tras perder 4-0 ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina. (Christian Alvarenga/Getty Images).

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Capitán de Independiente repasa a Quinteros justo cuando suena para suplir a Sampaoli

Rodrigo Rey, el capitán de Independiente, le dejó un raspacachos a Gustavo Quinteros justo cuando el argentino-boliviano fue apuntado para suceder a Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba. El portero se refirió al arribo de Jadson Viera a la dirección técnica del Rojo.

Y sin nombrar a Quinteros, le pegó un palo que marca la opinión del golero sobre la postura que tuvo el entrenador por la falta de refuerzos en el mercado invernal de fichajes en Argentina. “Queríamos como grupo que no dude”, manifestó Rey tras la oficialización de Viera como nuevo DT.

Rodrigo Rey en acción por Independiente de Avellaneda. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Que su primera respuesta sea sí quiero ir. Así bien rápido como fue todo, está claro que Jadson cree y confía en lo que hay. Y ese es el primer paso, hay que creer. Si no se cree, cómo se puede andar bien”, sentenció Rodrigo Rey, quien ya había tenido una suerte de polémica con el arribo de Santiago Mele al Rojo.

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