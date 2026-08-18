El DT casildense le puso fin a su ciclo en la T cordobesa y aunque faltan detalles por resolver, en la plana mayor de ese club ya llamaron a un entrenador que supo ser bicampeón en el fútbol chileno.

El ciclo de Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba puede haber terminado mucho más pronto de lo imaginado. Los malos resultados terminaron por colmar la paciencia del entrenador casildense, quien vio que no podía darle la vuelta a la situación negativa del plantel.

De hecho, después de la dura derrota ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Sampaoli suspendió la conferencia de prensa habitual de cada pospartido. Tampoco se detuvo a conversar con los medios de comunicación presentes en la zona mixta.

Una señal clara de que quizá era momento de tomar decisiones drásticas. Y así no más fue: varios medios trasandinos reportan que el exseleccionador de Chile presentó la renuncia a la T cordobesa, donde suma cuatro derrotas y apenas una victoria en los cinco primeros partidos del Torneo Clausura.

Esa cara de Jorge Sampaoli lo decía todo. (Captura ESPN).

De hecho, Talleres sólo goleó a Platense y obligó al Calamar a cambiar de director técnico. El resto, sólo fueron caídas. Eso sí, en el vecino país también dieron cuenta de que la plana mayor del club cordobés, liderada por Andrés Fassi, se reunirá con el entrenador para definir si acepta su salida.

Aunque es lo más probable, toda vez que ya iniciaron contactos informales con un posible sucesor del ex DT del Sevilla de España y el Atlético Mineiro de Brasil. Un argentino nacionalizado boliviano que fue campeón dos veces en la máxima categoría del fútbol chileno.

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Jorge Sampaoli renuncia y Talleres se contacta con Gustavo Quinteros

Mientras la directiva de Talleres de Córdoba trabaja para definir la salida de Jorge Sampaoli, quien renunció al cargo, tomó el teléfono para conocer la situación de Gustavo Quinteros. El argentino-boliviano acaba de ser cesado en Independiente de Avellaneda.

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Y tuvo un positivo paso por Chile: fue campeón en la Universidad Católica durante 2019. Además, estuvo durante tres años y tres meses en Colo Colo, donde alzó el título en el Campeonato Nacional 2022. También ganó la primera división trasandina con Vélez Sarsfield, pero tuvo un frustrante paso por el Rojo de Avellaneda.

Gustavo Quinteros rápidamente apareció como posible sucesor de Sampaoli. (Alex Diaz/Photosport).

“El hijo de Quinteros ya tenía una relación fluida con Sebastián Fassi, que facilitó el sondeo. De momento nada formal”, reportó el periodista Emi Castellano de 351 Deportes. Pero cuando el río suena es porque piedras trae. El tiempo y las negociaciones dirán…

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Así va Talleres en la tabla del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina

Talleres de Córdoba está último en el Grupo A del Torneo Clausura en la Liga Profesional de Argentina con tres puntos en cinco partidos.