Lo aplaudió de pie: Arturo Vidal celebra triunfo del Flamengo en Copa Libertadores

El King destacó el golazo de Giorgian De Arrascaeta para eliminar a Cruzeiro en octavos de final.

Flamengo golpea fuerte en la Copa Libertadores. El actual campeón del torneo sacó a relucir su chapa de candidato al título y eliminó a Cruzeiro. Tras el empate en la ida por 1-1, ahora cumplió la tarea en el Estadio Maracaná y superó a la “Bestia negra” por 2-1.

Partido que fue seguido en cada detalle por Arturo Vidal. El King, hizo una pausa en la preparación del Superclásico, para disfrutar este miércoles del partidazo de la jornada entre los elencos brasileños. Más aún con Erick Pulgar desde el arranque y como pieza fundamental en el medio campo del Fla.

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Si hasta destacó el golazo de su ex compañero Giorgian De Arrascaeta. El charrúa tomó el balón en el 34’ y encaró hasta el arco rival. En la entrada del área combinó con Pedro que le dejó el balón servido para que con todo el borde interno la colocara al ángulo superior derecho.

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“Que rica. La metió el guashín. Que golazo”, destacó Arturo Vidal que se puso de pie para aplaudir el tanto de su ex compañero. “Tiki taka fenomenal”, agregó ESPN por el golazo concedido en el Maracaná.

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Flamengo luchó para meterse en cuartos de final de Copa Libertadores

Flamengo se fue al complemento con el dominio del partido y con el marcador a su favor. Pero en el complemento Cruziero sorprendió con el descuento de Lucas Romero en el 51’. El volante sacó un potente remate cruzado que sorprendió a Agustín Rossi y puso la llave 1-1.

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Pero Flamengo está armado para disputar la Copa Libertadores. Por lo mismo invirtió a lo grande en el mercado de fichajes y esto se reflejó en el marcador.

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Cuando el equipo más lo necesitaba, apareció Samuel Lino que en el área no se puso nervioso y en el 62’ puso el 2-1 definitivo. El delantero que costó 37 millones de euros llegó proveniente del Atlético Madrid y es el fichaje más caro del Flamengo.

Con el marcador a su favor el resto de minutos fue un trámite y finamente el Fla avanzó por un global de 3-2. Por lo que ahora espera por el ganador entre Tolima e Independiente del Valle.