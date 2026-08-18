El Rey, en su faceta de streamer, desmenuzó con lujo de detalles el empate albo ante O'Higgins. Y uno de los carrileros del Cacique recibió un gran regaño por su desatención y lentitud.

Se hizo cada vez más habitual que Arturo Vidal en su faceta de streamer analice con detalles los partidos de Colo Colo y uno de sus compañeros se llevó un elocuente reto. Aunque fue por una acción que terminó anulada por posición de adelanto.

Pero de todas maneras, no pasó inadvertida a los ojos del Rey, quien en su canal de YouTube hizo una transmisión de poco más de una hora. Allí desmenuzó casi todos los pormenores del empate albo frente a O’Higgins, que igualó sobre la hora gracias a un cabezazo de Arnaldo Castillo.

Fue una jugada del primer tiempo en que el argentino Ignacio Schor se arrancó por la banda derecha del ataque del Capo de Provincia. El exjugador de Platense y el Ceuta de España sacó el centro. Encontró a Castillo, aunque Gabriel Maureira hizo una gran tapada.

Arturo Vidal en acción ante Santiago Toloza, uno de los refuerzos que se estrenó en O’Higgins. (Andrés Piña/Photosport).

Pero nada valía por la posición de adelanto del “9”. En ese contexto, Vidal desmenuzó toda esa jugada con un raspacachos para Jeyson Rojas. “Todos los defensas cuando sale el stopper o un central tienen que volver al máximo si van atacando”, aseguró el King, quien le apuntó directamente al carrilero derecho.

“No mirar. Ir atrás porque quieren cubrir. Este tiene que acelerar mucho más. El equipo tiene corriendo a cinco de vuelta. Este ya estaba fuera de juego”, manifestó el “23”, quien vio cómo el lateral surgido en el semillero albo que estuvo cedido en Unión Española y Deportes La Serena regresaba al trote.

Jeyson Rojas lucha con Ignacio Schor en el empate albo vs O’Higgins. (Felipe Zanca/Photosport).

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El contundente reto de Arturo Vidal a Jeyson Rojas por un retroceso de Colo Colo

Arturo Vidal tiene claro que Colo Colo sufrió desconcentraciones ante O’Higgins, aunque está seguro de que el equipo de Fernando Ortiz no perderá dos partidos más en la Liga de Primera 2026. “Acá se ve bien. Joaco viene gritando el del medio”, describió el Rey.

“Jona (Villagra) se para porque todavía el que tiene la pelota no está preparado para tirar el centro. Por eso nos paramos y cuando se prepara para el centro, entramos al área. Si no, no. Pero mira Jeyson, tiene que cambiar el ritmo. Tiene que volver al máximo”, fue el regaño del bicampeón de América.

Esto porque la lentitud en la vuelta de Rojas dejó solo a Bastián Yáñez, pero el centro buscó al centrodelantero. Y no al segundo palo. “Menos mal que cobraron fuera de juego. Jona la hizo espectacular. El área es como fuego, no te puedes meter. Todos los laterales derechos tienen que volver al máximo en una jugada así”, sentenció Vidal.

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