El portero de Cabo Verde no estuvo entre los convocados albos, que igualaron 2-2 ante O'Higgins con un par de febles respuestas del joven golero de 19 años en ambos tantos del Capo de Provincia.

Vozinha una vez más no estuvo entre los citados de Colo Colo, que nuevamente tuvo a Gabriel Maureira como titular en el encuentro ante O’Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera. El estadio Monumental albergó el partido que marcó la antesala al Superclásico del fútbol chileno.

Y que tuvo a Maureira como protagonista. De hecho, el juvenil golero de 19 años se vistió de héroe ante una clarísima ocasión de gol que tuvo el Capo de Provincia, que en esta ocasión vistió camiseta amarilla en lugar del celeste que luce habitualmente.

Un gran pase profundo de Tomás Avilés dejó al zurdo Bastián Yáñez con una evidente chance de abrir el marcador. Pero la definición del ex Godoy Cruz de Argentina se encontró con la rápida respuesta de Maureira, quien fue abajo y se quedó con el balón en doble instancia.

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En el minuto 24, el promisorio arquero colocolino tuvo una nueva intervención de difícil factura. Aunque todo quedó sin validez por la posición de adelanto de Arnaldo Castillo. El paraguayo-chileno cabeceó un centro de Ignacio Schor, refuerzo del elenco rancagüino. Y Maureira voló abajo para despejar el balón.

Pero nada de eso fue legítimo. Dos minutos más tarde, el “25” del Cacique controló de buena forma un centro de Luis Pavez que pudo ser peligroso. Que iba en dirección a la portería. Pero terminó en los guantes de Maureira. Intervino con mucha seguridad. Así terminó el primer tiempo.

Gabriel Maureira en acción durante el primer tiempo. (Felipe Zanca/Photosport).

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Vozinha comía mientras Maureira tuvo una feble respuesta en el 0-1 de O’Higgins a Colo Colo

Mientras Vozinha disfrutaba un sándwich, Gabriel Maureira quedó sorprendido por un remate que puso en desventaja a Colo Colo frente a O’Higgins. Fue nuevamente Bastián Yáñez, quien tuvo su revancha con un remate inesperado para el golero.

Justo cuando cayó el 1-0 de O’Higgins, Vozinha disfrutaba de algo para comer. (Captura TNT Sports).

La pelota dio un pique al piso que hizo todavía más difícil la reacción de Maureira, quien llegó a tocarla. Pero no pudo desviarla fuera del arco. Fue así que el extremo izquierdo surgido en las inferiores de la Unión Española tuvo su festejo, que incluyó un Topo Gigio en Pedrero.

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“Su reacción no fue la adecuada en una cancha que está muy rápida”, comentó Aldo Schiappacasse en la transmisión de TNT Sports. Afortunadamente para Maureira, los albos empataron casi automáticamente gracias a un cabezazo de Leandro Hernández.

El tiro de Yáñez que Gabriel Maureira no pudo tapar. (Andrés Piña/Photosport).

Y pudieron aumentar a dos las cifras, pero Arturo Vidal desperdició un penal luego de un clamoroso error de Omar Carabalí, quien controló mal un pase atrás y derribó dentro del área a Maximiliano Romero. Aunque el remate del “23” fue a dar al travesaño.

De todas maneras, Javier Correa provocó que Vozinha y todos sus acompañantes en el palco se pusieran de pie por el golazo del “9” que valió el 2-1 de los albos, que en los 80 minutos cumplieron con la exigencia de presencia Sub 21 estipulada en las bases de la Liga de Primera 2026. Y en los 81 minutos con 30 segundos, Vozinha se fue de esa zona.

Así se festejó el segundo gol de Colo Colo en el palco donde estaba Vozinha, en la parte superior cargada a la izquierda. (Captura TNT Sports).

Otra cosa que el portero y capitán de Cabo Verde que fue furor en el Mundial 2026 apreció en la tribuna fue el debut de Iván Román, segundo refuerzo de los albos en el mercado invernal. Se ubicó como último hombre y eso le dio paso a Vidal al centro del campo.

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Casi sobre el final, Arnaldo Castillo dio el primer aviso. Tras un centro, marcó el 2-2, pero estaba en posición adelantada. Pero en el 90’+4, el “9” del Capo de Provincia cabeceó hacia el centro del arco y no encontró una respuesta de Maureira, quien se agachó mientras la pelota entró más arriba. Al parecer, trastabilló cuando vio venir el balón hacia el pórtico.

Así vio Maureira el gol de Castillo ante el Cacique. (Andres Pina/Photosport).

Así van Colo Colo y O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo sigue líder, pero ahora con 10 puntos de ventaja en la cima de la tabla en la Liga de Primera 2026, mientras que O’Higgins comienza a estar en puestos complicados.