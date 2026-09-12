La Roja informó que el portero será baja para los Juegos Suramericanos y ya hay reemplazo desde U de Chile. En los albos va citado Eduardo Villanueva.

Gabriel Maureira recibió terrible noticia durante la jornada. El portero de Colo Colo se lesionó en el último entrenamiento y fue bajado tanto de la nómina alba ante Concepción, como de la selección chilena en los Juegos Odesur.

“El Cuerpo Médico de la Selección informa que el seleccionado Gabriel Maureira ha sido liberado de la convocatoria para los Juegos Suramericanos, debido a una lesión que le impide participar de la competencia”, avisaron desde la Roja.

Por eso, el Cuerpo Técnico llamó de emergencia a José Alburquenque, portero de U de Chile. En cuanto a Maureira, en Colo Colo explicaron que su lesión es una contusión ósea codo derecho, lo que requiere reposo y trabajo kinésico.

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Los también llamados Juegos Suramericanos se disputan desde este 12 de septiembre, finalizando el 26 de del mismo mes, en la provincia de Santa Fe, Argentina.

Maureira un buen rato fuera de Colo Colo

Colo Colo alista como otra de sus finales rumbo al título el duelo de este domingo (17.30 horas), ante Deportes Concepción. Pese a la amplia ventaja con sus perseguidores, los albos quieren asegurar la corona lo antes posible.

Maureira sigue sin jugar en los albos /Photosport

Es ahí donde una de las novedades fue que Fernando Ortiz ratificó a Vozinha en el arco, lo que volvió a mandar en un inicio a Gabriel Maureira a la banca. Sin embargo, la lesión del joven meta obliga al Tano a mover el tablero y convocar a Eduardo Villanueva en su lugar.

Por otra parte, Colo Colo perderá a Vozinha también para la segunda mitad de septiembre, ya que el golero representará a Cabo Verde en la fecha FIFA. Los albos contarán para esa fecha solo con Eduardo Villanueva y Fernando de Paul.

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