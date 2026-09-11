El DT fue sondeado desde la federación en nuestro país, tras gran campaña al mando de Paraguay. Desde dicho país contaron la verdad del caso.

Gustavo Alfaro fue el nombre del momento en la reciente jornada. El experimentado DT argentino asomó como el candidato principal para tomar la banca de la selección chilena, según informaron en Paraguay.

El estratega que clasificó a la selección guaraní al Mundial 2026 efectivamente fue sondeado por la Federación de Fútbol de Chile, pero finalmente no llegará a la Roja. Es más, ya hay novedades desde su actual selección.

“A falta de la firma y de la oficialización, todo está acordado para que Gustavo Alfaro siga al frente de la Albirroja. Dirigirá el siguiente combo ante Bolivia y Colombia”, informó Cadrinal Deportivo.

Gustavo Alfaro se baja de la selección chilena

Tras sonar fuerte en la Roja, Gustavo Alfaro arregló económicamente y seguirá siendo el entrenador de la selección de Paraguay. Así lo confirmaron desde Chile también.

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“Gustavo Alfaro seguirá dirigiendo la Albirroja hasta el próximo Mundial 2030. Lo de la Roja no pasó más allá de algún sondeo tras la participación de Paraguay en la pasada cita planetaria”, informó Rodrigo López, de DSports Chile.

Así, siguen bajándose nombres de la banca chilena, luego que Manuel Pellegrini dijera que no tenía nada conversado con la federación nacional. Por ahora, Nicolás Córdova sigue como interino con miras al próximo proceso.

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La selección chilena jugará tres partidos amistosos en Norteamérica durante las próximas semanas. Frente a Canadá (26 septiembre), Estados Unidos (29 de septiembre) y México (6 de octubre).