Fue su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, quien le consultó por esta posibilidad, y el cordobés junto con desestimarlo, puso sus fichas en una joven figura del Cacique.

En momentos donde el nombre de Javier Correa aparece en el centro de la conversación del fútbol nacional, no sólo por sus goles, sino por sus actitudes dentro de la cancha, se le vinculó con una opción de jugar por la Selección Chilena.

Fue nada menos que Arturo Vidal, su compañero en Colo Colo, quien tuvo al cordobés en su canal de YouTube y le consultó directamente si le interesa la posibilidad de ponerse La Roja, algo que el propio ‘9’ descartó de cajón por temas logísticos.

“No me dan los años, amigo. Me quedan tres años más en Chile. A los 38 ya está, que jueguen los pibes“, le respondió Correa al King descartando esta posibilidad. No suficiente con eso, se atrevió a proponer a una joven figura alba para la Selección.

“Tenemos a Raicrack, que es buen cabro”, dijo el argentino en referencia a su compañero Felipe Raipán, y agrega que “ojalá no lo mufemos pero tiene un techo muy alto y nosotros estamos para ayudarlo, es un chico que hay que escuchar”.

¿Por qué Correa no puede jugar por la Selección Chilena?

El delantero aterrizó en nuestro país en julio del 2024, cuando Colo Colo pagó US$1.8 millones de dólares, por lo que sólo lleva dos años de residencia permanente. Ante los ojos de nuestra Constitución no cumple con uno de los principales requisitos.

Según la Ley N° 21.352 del 2021, las formas para obtener la nacionalización son:

Tener más de 18 años de edad.

Ser titular de Residencia Definitiva vigente.

Contar con 5 años o más de residencia en Chile (contados desde la primera visa de residencia temporal o definitiva según aplique)

Quizás una de la posibilidad que Correa podría obtener la ciudadanía chilena es si entra en el grupo de los foráneos que tienen “méritos extraordinarios o grandes servicios prestados a Chile“, lo que toma un tiempo largo. Así las cosas, es imposible.

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En síntesis