El ex delantero de Colo Colo ejemplificó con su "ademán" que lo realizado por el argentino no está bien.

El nombre de Patricio Yáñez es sinónimo para muchos de un insulto o gesto ordinario. Por esto mismo, el ex jugador asegura que lo hecho por Javier Correa y la defensa de Colo Colo, no están bien.

Un 3 de septiembre, pero de 1989, Roberto “Cóndor” Rojas fingió que había sido agredido por el público del Maracaná para lograr la clasificación de Chile ante Maracaná. Uno de los engañados fue Yáñez, quien al ver a su compañero herido, se tomó sus genitales ante los hinchas de la Canarinha y bautizó este ademán para siempre.

La crítica de Pato Yáñez

Javier Correa fue sancionado por 2 partidos por realizar un ordinario gesto contra los seguidores de Universidad de Chile. Desde el plantel de Colo Colo y su dirigencia, han respaldado al argentino pese al castigo. Esto no le parece bien a Patricio Yáñez, quien ganó la Copa Libertadores de 1991 con los Albos.

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“Colo Colo se debe una suerte de respeto, de los jugadores que pasan, que pasamos en algún momento, de los dirigentes que están a cargo y Colo Colo no se merece lo que están haciendo. Yo sé que hay un grupo de termos de hinchas de Colo Colo que aplaude todo esto que dijeron el día de ayer, pero fue una cuestión que no se puede repetir en el fútbol“, explicó el quillotano en ESPN.

“Lo digo con mucho conocimiento porque yo también me mandé una macana tremenda el año 89 y donde actué, sobreactué, donde me equivoqué y donde pensé porque vi un compañero tirado, que le habían roto la cabeza, que estaba sangrando entero y reaccioné mal. Entonces sé lo que es llevar ese peso permanentemente desde hace muchos años y no me hace gracia“, agregó.

Para Patricio Yáñez, no está bien el apoyo cerrado que le da el plantel y la dirigencia a Javier Correa. El ex delantero de la selección chilena y cree saber bien del tema por su experiencia personal y las consecuencias que tienen estos gestos con el paso de los años.

“Algunos dicen ‘no que el contexto’. Más allá del contexto, la verdad que es una cuestión que me ha pesado permanentemente, entonces uno tiene que cuidar, uno tiene y puede, tengo parece después de haber vivido una situación de ese tipo y el poder decir que se equivocan. Se equivoca desde Aníbal Mosa hasta abajo“, cerró Patricio Nazario Yáñez.