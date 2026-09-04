El DT albo despachó curiosas frases tras ser consultado por el legado que quiere dejar en el club, una vez se termine su ciclo.

Fernando Ortiz es un personaje. Además de llevar un gran año en Colo Colo en lo deportivo, el Tano siempre brinda sabrosas frases para el bronce cada vez que da una conferencia de prensa.

Al ser consultado por el legado que quiere dejar en Macul, mientras está a un paso de ser campeón con una campaña histórica, el argentino alzó la voz. Ahí apeló a su humildad y recalcó que lo más importante es la persona.

“Quiero que todo el mundo me recuerde lo ser humano que soy. A mí no me mueve ni los títulos, ni me mueven los récords ni las estadísticas”, lanzó el DT, sacando suspiros en la conferencia alba.

Así trabaja Fernando Ortiz su próximo desafío

Colo Colo buscará dar un paso rumbo al título, cuando este domingo visite a Huachipato. El partido se jugará a las 17.00 horas en Collao, donde Fernando Ortiz está alerta por el equipo de Jaime García.

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“Huachipato no deja de ser un equipo competitivo. Ha tenido altos y bajos rendimientos, eso quiere decir que se pueden volver a enchufar, es tan difícil como el resto de los partidos”, avisó.

Con ese panorama, el DT también confirmó que Vozinha tomará el arco titular, pese a la buena campaña de Gabriel Maureira. El Tano ya tiene definido los XI que saltarán a la cancha para defender a Colo Colo el domingo.

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La más probable formación sería con Vozinha; Iván Román, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.