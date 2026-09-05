El técnico Fernando Ortiz moverá su alineación estelar en su visita al sur del país, con nombres que dan que hablar en los hinchas.

Colo Colo se prepara para seguir en su solitario camino al título de la Liga de Primera 2026, donde este domingo debe visitar a Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

En ese sentido, el técnico Fernando Ortiz confirmó los cambios que tendrá en su formación titular, con variantes que llaman la atención en los hinchas del Cacique para el duelo en el sur del país.

En ese sentido, lo más relevante tiene que ver con el ingreso desde el primer minuto de Vozinha, además de la decisión sobre quién reemplazará al castigado Javier Correa.

Vozinha tiene la gran oportunidad en Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Fernando Ortiz mueve sus fichas en Colo Colo

Fue la radio ADN quienes confirmaron la alineación titular de Colo Colo para enfrentar el domingo a Huachipato en Concepción, con las novedades para el once estelar.

“Vozinha en portería; Iván Román, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Lautaro Pastrán y Diego Ulloa en el mediocampo; Maximiliano Romero y Leandro Hernández en delantera”, destacaron.

En ese sentido, el técnico Fernando Ortiz ya había adelantado el ingreso desde el primer minuto de Vozinha, con la idea de darle más minutos en cancha, sumando su segundo partido con la camiseta alba.

Mientras que en delantera, tal como se había adelantado, Maximiliano Romero se gana su lugar como estelar por la baja de Correa, en compañía de Leandro Hernández.