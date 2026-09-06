El Cacique enfrentará hoy desde las 17:00 horas a los acereros en el Ester Roa por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo no está dispuesto a que acorten su larga distancia en lo más alto de la Liga de Primera tras las victorias de la U y la UC. Por lo mismo, el ganar hoy domingo en su visita a Huachipato por la fecha 22 es casi una obligación para los dirigidos por Fernando Ortiz.

De cara a este compromiso en el Ester Roa Rebolledo el Tano oficializó su lista de citados, donde nuevamente destaca una marginación que ya se ha hecho una costumbre en esta temporada 2026.

Hablamos de Claudio Aquino, quien otra vez no será parte de la nómina producto de sus molestias físicas. Lamentablemente para el volante argentino, una de sus rodillas sigue sin permitirle jugar en este semestre.

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Colo Colo: Citados y el XI para visitar a Huachipato

De acuerdo al parte médico entregador por el Cacique, Aquino presenta una sobrecarga en su rodilla izquierda, encontrándose de momento en tratamiento kinésico.

Además, por lesión tampoco estarán disponibles Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. Mientras Villagra presenta una torsión en su rodilla izquierda, Sosa tiene un edema cojinete en el talar izquierdo. Ambos, al igual que Aquino, están en trabajo kinésico.

La lista de citados de Colo Colo para visitar a Huachipato.

Por último está el caso de Fernando de Paul, quien está en reintegro deportivo tras ser operado de una desinserción de isquiotibiales. Lo del Tuto hay que seguirlo con atención, ya que todo apunta a que deberá tomar los guantes para los duelos de Copa Chile ante Audax Italiano.

Cabe destacar que la más probable formación de Colo Colo para visitar a Huachipato será con Vozinha; Iván Román, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa, Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Huachipato?

Albos y acereros se verán las caras hoy domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis