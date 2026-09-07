Las variantes del técnico argentino llaman la atención, más allá de que le permitieron encontrar el triunfo ante Coquimbo Unido.

La victoria de Universidad de Chile por 4-2 ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026 tuvo varias decisiones de Fernando Gago, muchas de ellas cuestionadas por los hinchas.

Por ejemplo el ingreso de Israel Poblete y Fabián Hormazábal, desarmando el equipo cuando iba ganando 1-0. A esto se sumó el momento que dispuso los ingresos de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, para dejar fuera a Charles Aránguiz y Agustín Arce.

Movimientos, quizás improvisados por el momento en que ya perdían 2-1, pero que marcan al argentino, donde se apuesta a que todavía no encuentra su equipo base para afrontar los partidos en la U.

Fernando Gago tuvo que cambiar en cuatro oportunidades de esquema en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Borghi plantea dos caminos de Gago en la U

Así también lo analizó Claudio Borghi en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, quien trato de dar explicaciones a lo que pasa con Fernando Gago en U de Chile, por sus constantes cambios de esquema y formación.

“Hay dos posibilidades; una que no encuentre el equipo y con pequeñas modificaciones intente controlar el juego. La otra es complicada, que es tiene muchas variantes, cuando cree que desde la banca puedes ganar el partido“, explicó.

En ese sentido asegura que, por la segunda opción, “ahora con cinco cambios, con dos era difícil, con tres podría ser y ahora cinco… No sé si está trabajado pero el técnico da mensajes de que todavía no encuentra el equipo de una escuadra bien constituida“.

Otro punto que llama la atención, de una desesperación del momento, fueron los últimos cambios con Lucero y Rivero: “Nadie reparó que el cambio fueron dos 9 extranjeros que entraron juntos. Es raro, no sé qué otro equipo puede. Colo Colo, quizás Católica, pero le dio resultado. Fue un parido emocionante con, una gran noche del Mono Sánchez, pero modifico mucho el técnico Gago”.