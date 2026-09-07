El técnico de los azules comenzará el martes, cuando vuelven a los entrenamientos, a revisar las variantes en la formación.

Universidad de Chile quiere continuar por el camino del triunfo en la Liga de Primera 2026, algo que le permita seguir en la lucha del cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, este martes comenzarán a dar vuelta la página de la victoria por 4-2 ante Coquimbo Unido, cuando regresen a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago debe empezar a pensar en el compromiso del domingo ante Deportes La Serena, donde ya sabe que, al menos, tendrá dos bajas.

Marcelo Morales sumó su octava tarjeta amarilla en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Barrera y Morales fuera en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes alertaron de la situación de Lucas Barrera, quien tuvo un compromiso en la rótula de la rodilla derecha, por lo que, al menos, estará tres emanas fuera de las canchas.

Con esto, será la primera baja del compromiso ante Deportes La Serena, programado para las 15.00 horas en el estadio La Portada, pero no la única ausencia.

Esto, porque en el duelo ante Coquimbo Unido recibió la octava tarjeta amarilla Marcelo Morales, por lo que sumó su segunda suspensión en la temporada en la Liga de Primera.

Una situación que obligará a dos modificaciones obligadas en el once de Fernando Gago, con muchas variantes que se jugarán todo por estar con la camiseta de la U.

Fernando Gago tiene la pelota en las manos para los cambios en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Quiénes pueden reemplazarlos en la U?

La última vez que Marcelo Morales no estuvo en la U por acumulación de tarjetas amarillas el reemplazo fue Diego Vargas, quien jugó el primer tiempo ante Cobresal en El Salvador.

Eso sí, en el segundo tiempo, ingresó Felipe Salomoni (actualmente en Audax Italiano), por lo que ahora deberá luchas con otros nombres el puesto, donde se puede meter Bianneider Tamayo.

Por su parte, Tobías Reinhart se apunta como el gran favorito para reemplazar a Barrera, aunque ante Coquimbo, Gago también puso algunos minutos a Israel Poblete en esa zona.