El retirado lateral confesó en más de una ocasión su deseo de jugar en el Romántico Viajero.

Mauricio Isla decidió ponerle punto final a su exitosa carrera y anunciar su retiro del fútbol. El ahora ex lateral recibió muchos mensajes de cariño, incluyendo uno de un directivo de Universidad de Chile.

Isla se formó en Universidad Católica y pasó por Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Cagliari, Fenerbahce, Flamengo, Independiente y Colo Colo, su último equipo en 2025. También fue bicampeón de América con la selección chilena. Una trayectoria impecable.

El deseo incumplido de Isla

Mauricio Isla si bien pasó por Universidad Católica y Colo Colo, en más de una oportunidad confesó abiertamente ser hincha de Universidad de Chile. Cuando vivía sus mejores años en Europa, aseguró que quería llegar al Romántico Viajero, pero las vueltas del fútbol lo llevaron a veredas opuestas.

Se fue sin debutar de los Cruzados, pero regresó a San Carlos de Apoquindo en 2022, aunque no estuvo mucho antes de ir a Independiente. En 2024 otra vez volvió a Chile, pero a los Albos. De hecho, ayudó a los de Macul a quitarle el título nacional en las fechas finales de aquella temporada.

ver también Mauricio Isla le responde a Colo Colo tras su retiro: “Perdón por los momentos tristes”

Ahora que Mauricio Isla decidió retirarse, fue Aldo Marín, director de Azul Azul, quien despidió al histórico lateral de La Roja, aunque recordándole que no cumplió su gran anhelo. “Tremendo jugador, un buen muchacho que lamentablemente no pudo jugar nunca en el club de sus amores, ojalá sea una enseñanza para otros”, indicó el dirigente en la red social X.

Cuando todavía brillaba en el viejo continente, Isla acudió a entrenar en algunas ocasiones al CDA de Universidad de Chile. Ahí declaró su amor por el azul en 2016. “Siempre he dicho que es el club que yo amo… Mi madre y yo somos de la U. Nace todo cuando ella me dice que su ídolo es Marcelo Salas“, indicó en aquella ocasión.

Isla estuvo varias veces entrenando en el CDA. Imagen: Photosport

“Me gusta la U, porque la hinchada es fiel, la U ha pasado momentos muy difíciles, como ahora, y siempre están ahí. Es un sueño volver, pero quiero volver bien”, remarcó Isla en entrevista con La Tercera en 2019. Pese a su deseo, no se pudo concretar su arribo al Bulla.