El otrora lateral izquierdo de la Generación Dorada se refirió al término de la carrera del "Huaso" y destacó que fue el jugador con mejor desempeño a lo largo de su trayectoria.

Luego que a través de su cuenta en Instagram, Mauricio Isla oficializara su retiro del fútbol a los 38 años, quienes fueron sus compañeros en la Generación Dorada le dedicaron emotivas palabras por lo que vivieron juntos. Uno de ellos, Jean Beausejour.

El también bicampeón de América utilizó su espacio en la cadena ESPN para referirse al anuncio que realizó el Huaso, quien estaba sin club desde el 25 de noviembre del 2025, cuando jugó su último partido con la camiseta de Colo Colo.

“A mí me pasa con Mauricio que debe ser de los jugadores más regulares en el período de la selección. Jugar todos los partidos entre 5 y 6 puntos, o el mayor porcentaje de esto en ese nivel, es una locura”, expresó Beausejour sobre el nivel de Isla en la Selección Chilena.

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Beausejour celebra el legado de Isla tras su retiro

En esa línea, el hoy comentarista reconoció que “en mi caso a lo mejor tuve cierta regularidad pero un poco más bajo en el nivel, 5 o 6, después tuve una más alta. Pero lo de Mauricio a mí me llama poderosamente la atención porque siempre fue, su mínimo era muy alto, y sus prestaciones siempre fueron muy cerca del máximo, y eso es muy difícil de lograr”.

“Más por el estilo de juego que tiene Mauricio que es netamente físico, que dependía del estar a tono físicamente, el pasar vacío eso lo hizo parte de sí mismo“, reconoció Beausejour que reconoció su sensación sobre lo que deja Isla para las futuras generaciones.

“A partir de lo que él empezó a ser como lateral, fue como después lo que uno le exige a los laterales por derecha. En términos de asociación con Alexis debe haber sido de las mejores tándems que hemos tenido”, finalizó Bose.

En síntesis