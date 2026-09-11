Pronósticos Ñublense vs Everton: la fecha 23 se abre con un juego clave por la clasificación a las copas

Pronósticos: Ñublense vs Everton
Este sábado 12 de septiembre, a las 11:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense y Everton protagonizarán un encuentro clave por los puestos de clasificación a las copas internacionales, en el inicio de la fecha 23 del Campeonato Nacional.
Los Diablos Rojos atraviesan una mala racha, con tres caídas consecutivas, y han perdido algunos lugares en la tabla, cayendo al séptimo puesto con 32 puntos. Los Ruleteros, en tanto, vienen de ser superados por Universidad Católica por la mínima diferencia y marchan quintos con 33 unidades.
Antes de que comience el encuentro, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Ñublense vs Everton, para que consideres a la hora de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.
Goles en los dos arcos: el dato compartido de Ñublense y Everton
En cuatro de los últimos seis partidos de Ñublense en el torneo, ambos equipos anotaron. Esta tendencia también se registró en ocho de los últimos 10 encuentros de Everton en la competencia.
Además, en tres de los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos, hubo goles en los dos arcos.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en bet365
Los Ruleteros pueden dar el golpe tras el descanso
El cuadro de Viña del Mar cuenta con una buena estadística goleadora tras el descanso: anotó al menos un gol en 10 de sus últimas 12 presentaciones en el Campeonato Nacional.
El elenco de Ñuble, por su parte, encajó al menos un tanto en la segunda mitad en cinco de sus seis actuaciones más recientes.
Total de goles de Everton: Más de 0.5 – 1.80 en bet365
Los quintos promedios de la Liga de Primera: el contraste en córners
Los Diablos Rojos tienen el quinto promedio más bajo de córners a favor, con 4,45 por partido. En 17 de sus 22 encuentros, ejecutaron menos de seis saques desde el banderín.
Los Ruleteros, en cambio, cuentan con el quinto promedio más alto, con 5,36 por encuentro. De hecho, en 17 de sus 22 actuaciones, ejecutaron al menos tres tiros de esquina.
Tiros de esquina de Ñublense: Menos de 5.5 + Tiros de esquina de Everton: Más de 2.5 – 1.61 en bet365
Cuotas: Ñublense vs Everton
Historial de Ñublense vs Everton: últimos partidos
- Everton 0-0 Ñublense (Campeonato Nacional 2026)
- Ñublense 1-0 Everton (Campeonato Nacional 2025)
- Everton 1-2 Ñublense (Campeonato Nacional 2025)
- Ñublense 1-1 Everton (Campeonato Nacional 2024)
- Everton 3-2 Ñublense (Campeonato Nacional 2024)