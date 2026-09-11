Pronósticos Ñublense vs Everton: la fecha 23 se abre con un juego clave por la clasificación a las copas

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Ñublense vs Everton, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Ñublense vs Everton Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si La tendencia favorece los goles en ambos arcos: ocurrió en cuatro de los últimos seis partidos de Ñublense y en ocho de los 10 recientes de Everton, además de tres duelos entre ambos. bet365 1.72 Pronóstico Total de goles de Everton: Más de 0.5 Everton marcó tras el descanso en 10 de sus últimas 12 presentaciones, mientras Ñublense recibió al menos un gol en la segunda mitad en cinco de sus seis partidos recientes. bet365 1.80 Pronóstico Tiros de esquina de Ñublense: Menos de 5.5 + Tiros de esquina de Everton: Más de 2.5 Ñublense promedia 4,45 córners y registró menos de seis en 17 de 22 partidos. Everton promedia 5,36 y superó los 2,5 saques de esquina en 17 encuentros. bet365 1.61 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 12 de septiembre, a las 11:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense y Everton protagonizarán un encuentro clave por los puestos de clasificación a las copas internacionales, en el inicio de la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Los Diablos Rojos atraviesan una mala racha, con tres caídas consecutivas, y han perdido algunos lugares en la tabla, cayendo al séptimo puesto con 32 puntos. Los Ruleteros, en tanto, vienen de ser superados por Universidad Católica por la mínima diferencia y marchan quintos con 33 unidades.

Antes de que comience el encuentro, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Ñublense vs Everton, para que consideres a la hora de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

Goles en los dos arcos: el dato compartido de Ñublense y Everton

En cuatro de los últimos seis partidos de Ñublense en el torneo, ambos equipos anotaron. Esta tendencia también se registró en ocho de los últimos 10 encuentros de Everton en la competencia.

Además, en tres de los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos, hubo goles en los dos arcos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en bet365

Los Ruleteros pueden dar el golpe tras el descanso

El cuadro de Viña del Mar cuenta con una buena estadística goleadora tras el descanso: anotó al menos un gol en 10 de sus últimas 12 presentaciones en el Campeonato Nacional.

El elenco de Ñuble, por su parte, encajó al menos un tanto en la segunda mitad en cinco de sus seis actuaciones más recientes.

Total de goles de Everton: Más de 0.5 – 1.80 en bet365

Los quintos promedios de la Liga de Primera: el contraste en córners

Los Diablos Rojos tienen el quinto promedio más bajo de córners a favor, con 4,45 por partido. En 17 de sus 22 encuentros, ejecutaron menos de seis saques desde el banderín.

Los Ruleteros, en cambio, cuentan con el quinto promedio más alto, con 5,36 por encuentro. De hecho, en 17 de sus 22 actuaciones, ejecutaron al menos tres tiros de esquina.

Tiros de esquina de Ñublense: Menos de 5.5 + Tiros de esquina de Everton: Más de 2.5 – 1.61 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Ñublense vs Everton Cuotas ofrecidas por bet365 Ñublense 2.45 bet365 Empate 3.20 bet365 Everton 2.70 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Ñublense vs Everton: últimos partidos