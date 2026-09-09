Revisa el detalle con la programación completa de la 23° fecha del Campeonato Nacional.

La Fecha 23 de la Liga de Primera 2026 se disputará en la previa de las Fiestas Patrias y tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo de Colo Colo, que recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Monumental buscando ampliar su ventaja en la cima del campeonato.

Por otro lado, la pelea por el segundo puesto seguirá al rojo vivo con Universidad Católica y Universidad de Chile. Los Cruzados visitarán a Palestino, mientras que la U también jugará como forastero y deberá enfrentar a Deportes La Serena.

Colo Colo se mantiene lider del campeonato nacional con 53 puntos.

Programación Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs. Everton – 12:30 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

– 12:30 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Cobresal vs. Coquimbo Unido – 15:00 horas, Estadio El Cobre.

– 15:00 horas, Estadio El Cobre. Palestino vs. Universidad Católica – 20:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile – 15:00 horas, Estadio La Portada.

– 15:00 horas, Estadio La Portada. Colo Colo vs. Deportes Concepción – 17:30 horas, Estadio Monumental.

– 17:30 horas, Estadio Monumental. Audax Italiano vs. O’Higgins – 20:00 horas, Estadio Bicentenario de La Florida.

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LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

Unión La Calera vs. Deportes Limache – 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán.

¡SE POSTERGA!

Universidad de Concepción vs. Huachipato – horario por confirmar, Estadio Ester Roa Rebolledo.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026