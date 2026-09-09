El histórico DT campeón de la Libertadores 1991 regresó a Chile para reencontrarse con figuras de aquel Colo Colo.

Mirko Jozic está nuevamente en Chile y Colo Colo prepara una jornada especial para homenajear a uno de los entrenadores más importantes de su historia.

El técnico croata, responsable de conducir al Cacique a la histórica conquista de la Copa Libertadores de 1991, fue recibido en el Aeropuerto de Santiago por representantes del Club Social y Deportivo, encabezados por su presidente, Edmundo Valladares.

Mirko Jozic aterrizó en Chile para recibir el homenaje en vida de Colo Colo – Canal 13/Gemini IA

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Mirko Jozic?

Jozic no escondió su emoción por regresar al país. “Venir a Chile es algo muy emotivo para mí. Es pura emoción lo que siento”, expresó, destacando además el cariño que mantiene por Colo Colo y sus hinchas.

“Por atrás de mí quedó alguna huella que la gente reconoce, que sigue mi amistad y mi amor por Colo Colo y por Chile”, agregó.

La gran actividad colocolina se realizará este miércoles 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán , donde Jozic protagonizará un conversatorio y se reencontrará con varias figuras del plantel campeón de América en 1991.

Las entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket, con valores que van desde los $11.500 hasta los $69.000.

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Pero los reconocimientos no terminarán ahí. Este jueves 10 de septiembre, Jozic también será homenajeado en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago por su contribución al deporte chileno.

La actividad contará con la presencia de exdeportistas y autoridades, cerrando una especial visita del entrenador que quedó para siempre en la historia de Colo Colo.

En resumen…