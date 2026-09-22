Pese a que el técnico croata y su familia iban a partir del país este 20 de septiembre, fue su hija Lana quien confirmó el cambio de pasajes para unos días más.

La previa a las Fiestas Patrias estuvieron marcadas por los emotivos homenajes que desde Colo Colo le realizaron al ex entrenador croata Mirko Jozic, quien volvió al país después de dos décadas en compañía de su familia y se esperaba su vuelta a Europa para el domingo 20 de septiembre.

Sin embargo, este domingo fue su hija Lana Tonci que en sus redes sociales confirmó que finalmente no tomaron el vuelo de regreso. Curiosamente el anuncio lo hizo en el Estadio Monumental, donde acudió al concierto de Romeo Santos y Prince Royce.

Esta extensión de la estadía en Chile les permitió a Jozic y su familia poder sostener reuniones más íntimas con amigos. Incluso el cerebro detrás del Colo Colo campeón de América en 1991 se juntó con el ídolo Carlos Caszely. Jornada más que emotivas.

Pero todo tiene su final, y según confirmó el medio partidario DaleAlbo, el estratega de 86 años y su círculo cercano tomarán el vuelo rumbo a Croacia este domingo 27 de septiembre, 19 días después de su emotivo regreso al país que lo adoptó como leyenda.

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El emotivo paso de Mirko Jozic y su familia por Chile

El DT campeón del mundo Sub 20 con Yugoslavia en 1987 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Santiago el martes 8 de septiembre, con un recibimiento emotivo por parte de un centenar de hinchas que llegaron para darle la bienvenida.

Posterior a ello, Mirko Jozic sostuvo una extensa agenda de actividades junto al Club Social y Deportivo Colo Colo, entre reencuentros con el plantel campeón de Libertadores, una entrevista en el Teatro Caupolicán, reconocimiento en el ex Congreso Nacional y su presencia en el Estadio Monumental.

“Mi querida gente, gracias por todo. Somos, ustedes que están frente a mi, y yo frente a ustedes, somos un corazón, un alma, somos Colo Colo. Gracias a la vida que me ha dado Chile. Y más grande gracias a Chile que me ha dado a Colo Colo“, expresó en Pedreros el día del masivo homenaje en vida.

En síntesis