Eligen a Claudio Aquino como uno de los “mayores fraudes” de Colo Colo: “Una decepción total”

El volante ofensivo argentino se perderá otro partido en el Cacique por lesión y recibe críticas por su escaso aporte.

Uno de los sueldos más altos del plantel de Colo Colo es para el volante argentino Claudio Aquino, quien debido a su bajo rendimiento y las lesiones ha sido un escaso aporte en la temporada 2026.

El ex Vélez Sarsfield sigue con problemas físicos y se pierde el partido por Copa Chile ante Audax Italiano, debido a que está “en tratamiento kinesiológico por sobrecarga en la rodilla izquierda”, según reportó el cuadro albo.

Aquino termina contrato con Blanco y Negro a finales de 2026, y por su nulo aporte en la cancha, hay voces que señalan que no debe ser extendido su vínculo de cara a 2027, sobre todo por su elevado salario mensual.

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De Luca se quiere ahorrar lucas con Aquino en Colo Colo

Para hablar del futuro y del presente de Claudio Aquino en RedGol conversamos con el ex delantero de Colo Colo Carlos Gustavo de Luca, quien desde Argentina criticó a su compatriota.

“Yo creo que ha sido una gran inversión para Colo Colo y no, no le ha rendido. La verdad que Colo Colo anduvo bien sin él y yo creo que tendría que volver al fútbol argentino, donde le fue mejor. La verdad que pagar a un jugador tan caro y que no no le rinda, no es conveniente“, dijo el ex atacante albo.

Claudio Aquino recibe malos comentarios en Colo Colo. Foto: Marco Vazquez/Photosport

“Lo de Aquino en Colo Colo es un fraude, similar a lo de Nicolás Blandi. Blandi ya estaba medio de vuelta, pero Aquino estaba en su mejor momento y no rindió, no rindió como en Argentina. Así que sí, yo creo que están entre los, entre los jugadores que se esperaba mucho más de ellos”, agregó.

Por último, De Luca remató a Aquino: “una decepción total. Es una inversión grande que se hace por un jugador y no le rindió nada”.

Claudio Aquino tiene tristes números en la temporada 2026, donde jugó un total de 18 partidos sumando los tres torneos en los que participó Colo Colo, con apenas dos goles y cuatro asistencias, en sus escasos 757 minutos en cancha.

En síntesis

Claudio Aquino tiene sobrecarga en la rodilla y se pierde el duelo por Copa Chile .

tiene sobrecarga en la rodilla y se pierde el duelo por . El volante termina su contrato con Blanco y Negro a finales de 2026 .

a finales de . Claudio Aquino suma apenas dos goles en 18 partidos durante la temporada 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.