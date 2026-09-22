Claudio Aquino prácticamente no ha jugado en el segundo semestre, acumulando solamente 46 minutos en tres partidos.

Claudio Aquino apenas suma 46 minutos este semestre en Colo Colo. Ingresó ante Deportes Limache, luego ante Everton y después cuatro minutos frente a La Calera, para después de eso borrarse de las citaciones del Popular.

Una temporada para el olvido de quien llegó a Chile con el cartel del mejor refuerzo del fútbol argentino, que no es titular en los albos desde el 5 de abril, cuando jugaron ante Concepción.

La ausencia del trasandino en las últimas semanas se debe a una lesión, según consigna el parte médico que Colo Colo hizo público en las últimas horas.

“Sobrecarga en la rodilla izquierda” es lo que indican desde el Monumental, añadiendo que está en tratamiento kinesiológico para superar ese dolor.

El parte médico de Colo Colo: Aquino sigue lesionado

La mala temporada de Aquino en Colo Colo

Si el 2025 fue malo para Claudio Aquino, lo del 2026 raya en lo patético. A pesar de que a comienzo de año fue considerado por Fernando Ortiz, luego no logró despegar.

Lo bueno es que anotó dos goles en esta campaña, ante O’Higgins y Huachipato. También asistió en dos ocasiones a Javier Correa para que convirtiera contra la U. de Conce y Coquimbo Unido.

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A pesar de esos chispazos, su bajo rendimiento y la lesión que llegó en el segundo semestre lo borraron completamente del mapa. ¿Lo peor? Los hinchas ni siquiera lo extrañan como alternativa.

La explosión de Leandro Hernández y el buen cometido de Lautaro Pastrán en esa zona hicieron que el ex Vélez pasara totalmente al olvido. Habrá que ver si cierra el año dejando una mejor imagen.