El Comandante desdramatizó la situación tras revelar que su vínculo con los Zorros del Desierto es exprés. También reafirmó la magia del nuevo desafío y su única preocupación actual.

Mario Salas afina detalles para tener su primer desafío al mando de Cobreloa, donde llegó con un contrato de corta duración. El Comandante prepara al equipo para afrontar la llave de los octavos de final de la Copa Chile frente a Coquimbo Unido.

Y en ese contexto, Salas ratificó que su vínculo con los Zorros del Desierto es más bien exprés. Dura hasta el final de la temporada. “Es una oportunidad para aprovecharla y dejar el nombre señado en este magnífico club. No es primera vez que lo hago”, aseguró el exentrenador de Deportes Temuco, Ñublense y Universidad Católica, entre varios otros clubes.

De hecho, el avezado estratego revivió una época en que rubricó un vínculo similar. “He firmado contratos por ocho partidos. Cuando llegué a Huachipato. Siento que no es algo para tomarlo de forma negativa”, manifestó Mario Salas, quien desdramatizó esta situación.

“Los técnicos necesitamos trabajar. Y más allá de eso es el desafío. Creo que no hay desafío más lindo que ser campeón en la vida”, apuntó el DT, quien sabe perfectamente que el cuadro naranja ha sido uno de los animadores de la temporada en la Primera B. Y que por ahora es escolta de Santiago Wanderers.

ver también Mario Salas le dice a todo Chile que Cobreloa es un grande y avisa: “Nos hacemos parte del objetivo”

Mario Salas aborda su breve contrato con Cobreloa: “Seis semanas que…”

Mario Salas tiene claro que el contrato inicial que firmó con Cobreloa es muy corto. Pero también sabe que el objetivo que persigue puede ayudarlo a extender su estadía en Calama. Esa es, por el momento, su única preocupación. Y así lo manifestó en declaraciones difundidas por Primera B Chile.

Tweet placeholder

“Imagínate el hecho de llegar a un equipo que pelea por ascender y ser campeón. Son seis semanas las que nos quedan y representa algo único para nosotros”, manifestó el Comandante Salas, quien el año pasado dirigió a Deportes Temuco durante 14 encuentros.

Y sentenció con el deseo de alzar el título en la categoría de plata del fútbol chileno. “Un desafío que esperamos termine de la mejor forma”, dijo el otrora volante central, quien también tuvo experiencias en el fútbol de Perú y de Egipto. Por lo pronto, lo primero es jugar ante los Piratas. Luego, vendrá un partido con tintes de final en la división: Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers el sábado 26 de septiembre a las 15 horas.

ver también Mario Salas palpita la “final” de Cobreloa contra Wanderers en la B: “Es un grupo muy metido”

Así va Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Cobreloa escolta a Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2026 al cabo de 23 partidos. Está a dos puntos y en la jornada siguiente, recibirá al Decano en el Zorros del Desierto.