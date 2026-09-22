El mea culpa de Fernando Solabarrieta por conducir en mal estado: “Enfermedad traicionera”

El conductor del espacio Sin Filtros aseguró que fue "irresponsable" y que seguirá batallando para vencer su enfermedad.

Hace un par de semanas Fernando Solabarrieta llegó a conducir el programa Sin Filtros de manera poco adecuada, imagen que se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

Tras el paso de algunos días reapareció en pantalla. Eso sí, no se hizo el loco: el relato del Mundial 2026 aclaró que lo ocurrido en aquella oportunidad se trató de una irresponsabilidad de su parte.

Mira el mea culpa de Solabarrieta en Sin Filtros

“Yo no estaba acorde en mis condiciones profesionales para conducir ese día el programa. Por eso lo primero que quiero hacer es pedir disculpas”.

“Un perdón de todo corazón, primero que nada, a todas las personas que están detrás de cámaras, a toda la producción de esta empresa, cerca de 30 o 40 personas que trabajan día a día y que yo en ese acto comprometí en su trabajo. Comprometí en su proyección laboral”.

Solabarrieta hizo un duro mea culpa

“Después, pedir disculpas a quienes habían confiado en mí para entregarme tamaña responsabilidad y que ese día, sin quererlo evidentemente, sin ninguna intención, no pude responder a esa responsabilidad, a ese desafío”.

“A mí nadie me pidió, a mí nadie me obligó, ni menos me exigió que yo condujera el programa. Fue una decisión, una mala decisión absolutamente mía. Libero de responsabilidad a todos, el irresponsable fui yo”.

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“Hechos. De aquí para adelante eso es lo que voy a tener que demostrar día a día. Luchar una y otra vez hasta lograr vencer una enfermedad que cada vez se me hace más traicionera”.

“De nuevo, pedir perdón a todos. Gracias por su comprensión y, por supuesto, continúen con Sin Filtros. Porque este programa no lo hace una persona. Este programa lo hacen ustedes y es una marca registrada que debe seguir permanentemente haciendo lo que hace en la política de nuestro país”.