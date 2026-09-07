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TV chilena

Solabarrieta llora el adiós de Alejandro Machuca: “Ni los de Informe Especial tenían su capacidad de trabajo”

Su ex compañero en TVN le decicó emotivas palabras al ex integrante de Zoom Deportivo, quien falleció el pasado domingo.

Por Nelson Martinez

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El comunicador dejó este mundo durante el fin de semana.
© Archivo mejorado con GeminiEl comunicador dejó este mundo durante el fin de semana.

Pesar en la TV y el fútbol chileno, luego de conocerse el fallecimiento del destacado periodista deportivo, Alejandro Machuca. La tarde de este domingo 6 de septiembre se dio a conocer la noticia y sus ex compañeros lamentaron su partida.

Uno de los que le dedicó palabras al ex Zoom Deportivo, quien brilló en aquellos años, fue Fernando Solabarrieta. En diálogo con RedGol, el actual periodista de Radio La Metro le dedicó emotivas palabras a Machuca.

“Una pena grande. Yo fui muy amigo de él, lo admiré mucho. Ni siquiera los de Informe Especial tenían su capacidad de trabajo en el canal. Era una persona brillante, brillante”, dijo el también relator.

El último adiós a Alejandro Machuca

El querido comunicador será velado en la capilla número 1 del Cementerio Católico, donde la información preliminar de su fallecimiento apunta a un coma diabético, según informa El Deportivo. Fernando Solabarrieta le dio el último adiós a Alejandro Machuca.

El comunicador fue destacado por su trabajo en TVN.

El comunicador fue destacado por su trabajo en TVN.

Desde la admiración y el cariño me afectó, me pegó. Hoy son los funerales, iré a despedir al amigo”, dijo Solabarrieta, quien destacó siempre lo buen profesional del fallecido comunicador.

Machuca las oficiaba como consultor independiente y en Horta Producciones, en una carrera que inició en 1986 como periodista de prensa en la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile.

Alejandro Machuca.

Alejandro Machuca.

Tras eso, llegó el momento del salto a TVN, la que fue su casa por largo tiempo y donde destacó en prensa y el área deportiva. Su legado es destacado por sus pares, quien le darán el último adiós este lunes.

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