El lateral izquierdo será sometido a una operación en la zona tras perderse el duelo con Everton y corre riesgo de quedar afuera del resto de la temporada.

Lamentablemente se viene haciendo una habitualidad durante esta temporada que Universidad Católica pierda futbolistas por lesiones de diversa consideración, especialmente en sus rodillas. En esta ocasión el turno es de Eugenio Mena.

El bicampeón de América fue baja en el último triunfo de visita contra Everton, en esa ocasión el parte médico indicaba que sufrió un esguince de rodilla. El tema es que la situación se agravó y según el periodista Marco Escobar, deberá pasar por el quirófano.

“¡Confirmado! Baja sensible en Los Cruzados. Eugenio Mena será operado mañana (miércoles) de un problema en la rodilla“, indica el reportero sin dar señales de cuánto tiempo estará afuera, aunque el peor pronóstico indique que no vuelva a jugar en esta temporada.

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Mena se suma a la lista de lesionados en Católica

El Chueco entra en una extensa lista de futbolistas cruzados que están fuera de las canchas por lesiones de consideración, como el delantero Diego Valencia, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en abril. La más grave del actual plantel.

Afuera en Católica también están Tomás Asta-Buruaga con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Jeffrey Sekgota operado por fractura de tobillo, Gary Medel con tendinopatía aquiliana, Juan Francisco Rossel con meniscopatía en la rodilla al igual que Darío Melo.

El último que se había sumado a esta lista de bajas en la UC fue el central argentino Juan Ignacio Díaz con una pubalgia. Ahora se suma Eugenio Mena para sumar un total de ocho figuras que no tiene a disposición el técnico Daniel Garnero.

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Los números del “Chueco” en 2026

Entre torneos locales e internacionales, Eugenio Mena disputó con Universidad Católica un total hasta ahora de 2.026 minutos en 29 encuentros, donde suma un gol y dos asistencias, además de recibir dos tarjetas amarillas.

En síntesis