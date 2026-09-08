Con Católica y la U peleando el cupo internacional, Coke Contreras asegura que con el Toro hay confianza de lograr el objetivo.

Con Colo Colo escapado en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026, la lucha que enciende la segunda parte del torneo tiene que ver con el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

En ese sentido aparece Universidad Católica con 39 puntos, los mismos que Universidad de Chile, aunque con mejor diferencia de goles para los de Daniel Garnero.

Una pelea que promete ser punto a punto y que puede tener un momento clave el primer fin de semana de noviembre, cuando se juegue el Clásico Universitario, que puede marcar diferencias.

Si bien están muy igualados, un histórico como Jorge Contreras asegura que es la UC que cuenta con una ventaja que no ven en la U, que tiene que ver con el olfato goleador de Fernando Zampedri.

Los 23 goles de Zampedri entregan la confianza a la UC. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Coke Contreras apuesta al favoritismo de la UC

Coke Contreras conversó con Redgol por la batalla del Chile 2 a la Copa Libertadores, con Universidad Católica y Universidad de Chile animando la pelea en el torneo, que se puede definir en el Clásico Universitario.

“Yo creo que sí, el que logre sacar ventaja, se puede mantener, porque los dos equipos vienen tratando de no ceder, y ahí se podría dar una situación así. Están los dos ganando, están igualados y quizás se pueda, aunque quedarían fechas, pero por la manera que lo están tomando la U y la Católica se ve que están concentrados en no ceder puntos en ninguna fecha de las que restan”, explicó.

El experto en balones detenidos, con pasado en la UC, cree que, pese a todo, hay un valor agregado que le da una ventaja a los de San Carlos de Apoquindo: Zampedri.

“Un jugador de esas características nada lo hace ponerse nervioso. La U no tiene un Zampedri, además que esto es fijarse en lo que es el jugador y lo que significa dentro de al cancha y no va a cambiar salvo que, ni Dios quiera, tenga una lesión, pero dentro es como para seguir celebrado goles”, finalizó.

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