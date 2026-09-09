Pocos equipos han pasado por una situación tan adversa como Rangers. Por esta razón, hoy están muy felices por comenzar a ver la luz al final del túnel en la Primera B.

Los Piducanos estuvieron 20 fechas sin conocer la victoria, pasando tres entrenadores diferentes en este periodo. Ahora ante Deportes Puerto Montt alcanzaron su cuarta victoria consecutiva, con lo cual se acercan a conseguir la permanencia.

El capitán del barco de Rangers

Alejandro Marquez, experimentado volante y capitán de Rangers, le ha tocado pasar por varias en el fútbol chileno. Hoy como uno de los referentes del equipo, sabe que algo está cambiando en ellos y que tienen la chance de conseguir la salvación. De hecho, alcanzaron a Deportes Santa Cruz en el penúltimo puesto, zona de fuera de descenso.

“Vamos ahí, partido a partido. Cuando uno se acostumbra a ganar, entras a la cancha totalmente diferente. Ahora nos ha tocado cuatro partidos seguidos ganando y nos estamos sintiendo diferente. En mi carrera me ha pasado otras veces. Igual, tranquilos porque todavía estamos últimos“, indicó Marquez a RedGol.

Pese a que la campaña fue desastrosa, los hinchas talquinos se mantuvieron junto al equipo. Ahora que están remontando, los fanáticos han recuperado la fe y se han volcado en apoyo hacia el club. El siguiente encuentro será ante Iquique el lunes 14 de septiembre en condición de local.

“Ahora vamos a tener en Talca una fiesta con nuestra gente. Los hinchas están motivados y siempre nos han apoyado. Yo tengo la sensación de que nos estamos acostumbrando a ganar. Fue difícil salir del hoyo de tantas derrotas, pero el grupo ha intentado estar junto y ahora estamos viviendo la otra cara de la moneda“, explicó Alejandro Marquez.

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–¿Qué sacan de los pasos de Erwin Durán, Pillo Vera y ahora Ivo Basay?

“Yo creo que son momentos. Al final yo siempre he sacado lo mejor de cada técnico y de repente los momentos no son para cada entrenador y los jugadores debemos hacer la autocrítica. Todos nos entregaron sus métodos y al final no resultó no más. En la interna siempre decíamos que nos faltaba el triunfo para despegar. Erwin era un excelente técnico, Pillo trabajaba muy bien y la cuota de suerte no la teníamos. Con Ivo también nos costó, hasta que empezamos a ganar. El fútbol son momentos y siempre hay que ser agradecidos“.

–Alcanzaron a Santa Cruz. En la hípica se dice “caballo pillado, caballo ganado”…

“La verdad es que no sé mucho de la hípica ja, ja, ja. Yo soy más del sur, de torneos del campo. De eso no te podría responder. La pelea va a estar ahí. Estamos luchando por el descenso y con quien nos toque debemos ganar. Nuestra meta era alcanzar al que estuviera más cerca y ahora lo logramos. Al final nos faltaba el triunfo para ratificar el trabajo y nos ha hecho más fuerte toda esta vivencia“.