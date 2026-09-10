El potente recado de Dalcio Giovagnoli por la salvación en la Primera B: “Todas son finales”

El DT de Santa Cruz destacó el triunfo por 2-1 ante Iquique y recalcó que buscarán el despegue definitivo en la recta final del torneo.

Deportes Santa Cruz logró el batacazo de la fecha en la Primera B. El elenco dirigido por Dalcio Giovagnoli logró un triunfo de palabras mayores ante Deportes Iquique y ahora pone al rojo vivo la recta final del torneo, especialmente en la parte baja de la tabla.

El DT había indicado en la previa que su equipo necesitaba “rehabilitación” de urgencia para salir del fondo. A lo que se sumó que toda la extra presión por el triunfo de Rangers sobre Puerto Montt. La distancia que había sido de más de una decena de puntos ahora se había esfumado. Por lo mismo, era fundamental conseguir el triunfo en el Estadio Tierra de Campeones.

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Por lo mismo, se celebró con todo el tanto de Nadir Zeineddin en el 72’ para lograr el ansiado triunfo. Lo que se concretó tras las expulsiones en Iquique de Thomas Jones y Joaquín Pereira.

“Sabíamos que era un partido difícil. Nos favorecieron las expulsiones, y ante un partido intenso tuvimos que evitar que nuestros jugadores fueran expulsados. El grupo se supo abstraer de la corta semana que tuvimos y de los otros resultados”, reconoció Dalcio en conferencia tras el triunfo.

Es que el trasandino que asumió a mitad de temporada y en los últimos cuatro partido solo acumuló dos puntos. Lo que permitió el repunte de Rangers.

Ante esto, Giovagnoli recalcó que ahora es clave aprovechar la ventaja y estirar la distancia para salir del fondo de la tabla.

“La situación no es fácil. Uno ya tiene cierto recorrido y trayectoria. Pero es difícil de afrontar. Por suerte tenemos un gran grupo. Jugar con resultados puestos no es fácil. Pero el grupo pudo superar eso y ahora lo que se vienen son todas finales”, sentenció.

¿Cuándo se juega la Primera B?

Ahora se da vuelta la página y se avecina la fecha 26 de la Primera B. Deportes Santa Cruz recibirá a Recoleta, que también venció a San Marcos de Arica, el 14 de septiembre.

En tanto, Rangers ese mismo día también hará de local ante Deportes Iquique. Por lo que ambos elencos seguirán luchando cuerpo a cuerpo por la salvación.