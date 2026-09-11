Horas después de conocerse la salida del entrenador tras sus polémicos dichos en Antofagasta, según reporta RedGol, los loínos fueron por el "Comandante" que estaba por firmar en La Calera.

En cuestión de horas, Cobreloa dio un golpe de timón en busca de conseguir el ascenso a Liga de Primera. Tras el último empate de visita ante Antofagasta, despidieron a su técnico César Bravo, luego de acusar “traición” en conferencia de prensa.

Al poco rato de comunicar formalmente la salida del estratega, se pusieron en rápida campaña para encontrar a su sucesor, y lo encontraron. Según información que posee RedGol, los loínos se hicieron de los servicios de Mario Salas para que sea el nuevo DT.

La noticia no deja de llamar la atención, pues durante la noche del jueves se informaba que Unión La Calera llegó a acuerdo con el Comandante para hacerse cargo del colista de Primera, y que finalmente la había rechazado por un interés del exterior. El asunto es que llega a Cobreloa.

Mario Salas es el nuevo entrenador de Cobreloa (Photosport)

Cobreloa confía en Mario Salas para ir por el ascenso

Será la tercera ocasión en la carrera del ex volante que dirija en la Primera B. Su debut en la categoría fue en el 2012 al mando de Barnechea con el que llegó a la Final por el segundo ascenso en el Estadio Monumental que la perdió ante Ñublense.

La segunda vez de Mario Salas en la Liga de Ascenso fue durante el 2025 en Deportes Temuco, en la que fue su última experiencia como entrenador hasta ahora. En esta ocasión, la campaña fue pésima, sólo dos triunfos en 14 juegos marcaron su salida del Pije.

Si tomamos ambas experiencias en esta división, el Comandante suma un rendimiento del 50.33 por ciento, en base a 21 victorias, 14 empates y 16 derrotas en 51 encuentros con estos dos equipos. Ahora, va a Cobreloa por la vuelta a Primera.

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¿Cuándo será su debut?

A falta de la confirmación oficial de los loínos, Mario Salas se estrenará en el banco durante los octavos de final de Copa Chile, cuando el martes 22 de septiembre reciban en el Estadio Zorros del Desierto de Calama a Coquimbo Unido a las 20:30 horas.

Cuatro días después le tocará con Cobreloa una auténtica final, cuando el sábado 26 de septiembre reciban en el Norte Grande al líder Santiago Wanderers desde las 15:00 horas.