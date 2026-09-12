El Toro despachó un doblete y llegó hasta los 25 tantos en la cima de la tabla de goleadores. Cruzados le meten presión a la U rumbo a Copa Libertadores.

Fernando Zampedri, como tantas veces, salvó a U Católica. Los cruzados derrotaron por 3-2 a Palestino, en La Cisterna, en un partido clave en la lucha por el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores 2027.

Abriendo la cuenta a los 120 segundos y poniendo la lápida a 17 minutos del final, el Toro se vistió de héroe para timbrar los tres puntos. El otro gol fue de Diego Corral, mientras en los árabes anotaron Enzo Roco y Joe Abrigo.

Con el triunfo, el elenco de Daniel Garnero le mete toda la presión a U de Chile para este domingo. Los cruzados se distancian tres puntos en el segundo lugar, por lo que los azules quedan obligados a ganar este domingo en La Serena.

Tabla Liga de Primera: U Católica rumbo al Chile 2

Tras el 3-2 como visita ante Palestino, U Católica confirma su segundo lugar que ya tenía por diferencia de goles antes de iniciar la fecha. Ahora esperan un traspié de la U para mantener la ventaja en puntos.

“Hicimos en líneas generales un buen partido, un rival que está muy bien, una cancha difícil y ganamos. Lo de Fernando (Zampedri) es una locura”, dijo Daniel Garnero, el DT de la Franja, tras el pitazo final.

Ahora los cruzados se enfocarán en Copa Chile, donde deben medirse ante Unión La Calera (23 y 26 de septiembre). Al regreso a la acción en Línea de Primera, los cruzados serán locales ante Audax Italiano, el 10 de octubre.

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En tanto, los árabes quedaron en posiciones de clasificación a Copa Sudamericana. El equipo de Guillermo Farré volverá a la acción el 11 de octubre, cuando visite a Deportes Limache, en Liga de Primera.