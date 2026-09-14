Los históricos campeones de la U le llaman la atención al técnico argentino, pese a vencer a La Serena, donde hay dudas de la lucha en el Chile 2.

Universidad de Chile consiguió una importante victoria por 3-0 ante Deportes La Serena, en un duelo que, pese al marcador, le costó más de la cuenta al equipo del técnico Fernando Gago.

Con un primer tiempo lejos de un equipo que pelea arriba, los azules se tuvieron que recomponer para poder llevarse la victoria, en algo que alerta por la lucha del Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

Así también lo entienden históricos campeones de la U que conversaron con Redgol, para llamar la atención del plantel azul que, si de verdad quiere luchar por el cupo, no puede repetir este tipo de actuaciones.

La U se quedó con la victoria pero sufrió más de la cuanta ante La Serena. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Pato Mardones: “La U debe saber que Católica sin jugar bien está ganando”

Patricio Mardones celebró el triunfo de Universidad de Chile, aunque con una clara preocupación de lo que se vio en el primer tiempo, que, en lo futbolístico, la aleja de sus aspiraciones.

“En el segundo tiempo se dio cuenta qué estaba en juego el Chile 2, porque en el primer tiempo no habían sido el equipo que está aspirando un cupo internacional”, destacó Mardones.

Por lo mismo, enciende una alarma de lo que viene para la U en el futuro, teniendo en cuenta la definición por el cupo a fase de grupos, donde pide mirar al lado con Católica.

“El torneo lo dejo de lado por la pelea por el título, pero el Chile 2 pelearlo hasta el final… La u no puede bajar ahora, porque Católica sin jugar bien está ganando y eso en el tramo final del torneo influye“, destacó.

Fernando Gago afrontó este partido con tres bajas en la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Cristián Castañeda: “La U enreda muchos puntos”

Por otro lado, Cristián Castañeda también, más allá de la victoria, advierte de lo que está pasando con la U, dejando en claro que hay equipos que le hacen complicada la pega a los azules, cuando no debería ser así.

“Son los partidos para dar un golpe de autoridad, no tengo nada contra equipos como Limache, pero estos son los partidos en que hay que demostrar la diferencia, el hambre y por lo que se juega que es competir por el premio gordo que es ser campeón o morir en el intento”, explica.

Por lo mismo, deja en claro que “esas cosas hay que solucionar, que hay que ganar lo que hay que ganar… Va andar en el clásico la definición, será en esos partidos el Chile 2. Pero queda mucho, la U ha demostrado en algunos partido con equipos inferiores y lo han enredado, y en esos hay que demostrar”.

Mira el compacto del triunfo de U de Chile vs La Serena: