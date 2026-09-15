Aldo Marín asegura que la evaluación, hasta ahora, es positiva, además que proyectan el trabajo de Gago para la próxima temporada.

Universidad de Chile mira de lejos la pelea por el título con Colo Colo en la Liga de Primera 2026, donde los albos le llevan 12 puntos de diferencia, por lo que está en plena disputa por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores con Universidad Católica.

Con altos y bajos, la U se mantiene en la lucha del objetivo de volver a disputar copas internacionales de la mano de Fernando Gago, donde la primera evaluación del argentino es muy buena.

Así lo hizo notar el director de Azul Azul, Aldo Marín, en conversación con el programa “La Hora de King Kong”: “Tenemos el mejor plantel del fútbol chileno, la evaluación de Gago es muy buena y nos llena el paladar. Tiene una idea súper clara te guste o no pero la ha llevado al plantel, pese a los partidos que perdimos con Colo Colo y Universidad de Concepción que fueron inesperados”.

“Fernando tiene un proyecto a largo plazo con el club y ya está pensando en la renovación de jugadores y del club pero tu sabes que esto del fútbol veces los resultados no se dan y las cosas cambian”, destacó el director.

La directiva de la U está conforme con la temporada. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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La U mira de reojo la situación de Michael Clark

Una historia que en Universidad de Chile no pueden dejar de lado tiene que ver con Michael Clark y el caso Sartor, donde los directores de Azul Azul han sido apuntados.

“Tenemos que poner la piel dura a todo lo que está pasando e ir adelante con lo que estamos haciendo, hay un trabajo que se sigue haciendo desde antes, el club estaba quebrado y ahora las finanzas del club están bien, como dijo el liquidador, están bastante sólidas hace cuatro años que tenemos utilidades. Yo estoy trabajando en proyectos algunos se han concretado y otros no, pero estoy en tres proyectos que no voy a mencionar pero la U es más grande que nosotros“, detalló Marín.

En cuanto a su relación con el ex presidente, que está en prisión preventiva mientras dura la investigación de Sartor fue claro: “Es complejo porque Mike( Clark) es mi amigo. Y hoy sigue siendo mi amigo…”.