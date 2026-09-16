Mientras Fernando Gago le dio descanso al plantel, el referente azul solo piensa en volver a las canchas y sorprendió en el CDA.

Charles Aránguiz es un emblema en U de Chile y lo deja en claro incluso en días donde batalla contra una lesión. Según informó en exclusiva RedGol, un posible desgarro afecta al mediocampista azul y por eso no estuvo ante La Serena.

Sin embargo, pese a que en el CDA no quieren apurar su regreso para tenerlo al 100% peleando el Chile 2 en Liga de Primera, el jugador avanza en su recuperación. Es más, decidió no tomarse los días de descanso que le dio el cuerpo técnico.

La U está libre desde el lunes 14 hasta este jueves 17 de septiembre. El plantel debe volver este viernes 18 a entrenar al CDA, con mediciones, pero el Príncipe no quiso descansar y sorprendió apareciendo por La Cisterna.

Charles Aránguiz no apareció solo: así fue el “día libre” en la U

Entre los días lunes 14 y miércoles 16 de septiembre, Charles Aránguiz no se tomó los días de descanso. El “20” azul entrenó en el CDA para recuperarse y estar a punto en U de Chile, según supo RedGol.

Charles no descansa para volver a jugar /Photosport

El Príncipe no estuvo solo realizando trabajo físico en La Cisterna, ya que Elías Rojas también entrenó con él. El joven talento azul está lesionado, pero tiene mayor tiempo de recuperación por delante.

Y como Charles inspiró a sus compañeros, en esta jornada se le sumó Eduardo Vargas. Con un poco de trabajo de balón, el grupo liderado por Aránguiz tuvo acción hoy en el CDA, aunque este jueves descansarán para volver el viernes 18.

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U de Chile tendrá su próximo partido este jueves 24 de septiembre, cuando visite a Everton (20.30 horas), en duelo válido por los octavos de final ida de Copa Chile. La vuelta será el domingo 27, a las 17.30 horas, en el Estadio Nacional.