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Universidad de Chile

Charles Aránguiz preocupa a los hinchas de U de Chile: todavía no asegura su renovación

La U necesita cuanto antes asegurar jugadores para la próxima temporada, donde faltan detalles con el referente de los azules.

Por Cristián Fajardo C.

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Charles Aránguiz es pieza clave para la U en 2027.
© LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORTCharles Aránguiz es pieza clave para la U en 2027.

Universidad de Chile está de días libre por las Fiestas Patrias, pero tiene la preocupación por uno de sus jugadores por dos motivos: una lesión y porque no ha renovado su contrato.

Se trata de Charles Aránguiz, quien es la figura del plantel del técnico Fernando Gago, que debe resolver ambos temas al regresar a los entrenamientos desde el 18 de septiembre.

Así al menos lo detalló el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, quien dejó en claro que el Príncipe todavía no tiene el acuerdo para continuar en los azules en la temporada 2027.

Charles Aránguiz es fundamental para Fernando Gago en la U. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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La lesión mayor de Charles Aránguiz que puede extender su ausencia en U de Chile

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Aránguiz entre la lesión y su nuevo contrato con la U

Fue en el programa “Pelota Parada” donde el mencionado periodista aseguró que, en su información, todavía no hay novedades en Universidad de Chile por el nuevo vínculo con Charles Aránguiz.

Algo que tensa el momento, luego de que el técnico Fernando Gago pidió cerrar las conversaciones cuanto antes, para tener a sus jugadores mentalizado en el Chile 2, además de la Copa Chile.

“Charles Aránguiz termina contrato en diciembre de 2026, por lo tanto la U se tiene que sentar a conversar con el Príncipe. En La U quieren mantener a Charles por el 2027, a pesar de la renovación automática. Fernando Gago quiere contar con ambos en 2027”, exlicó.

Esto, además, se suma a la alerta por la lesión del volante, donde, según informó Redgol, hay temores de una dolencia mayor que requiera de más fechas fuera de las canchas.

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